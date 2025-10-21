Sofía Mora se prepara para su último show en Buenos Aires: todos los detalles
La joven cantante se vuelve a subir al escenario el próximo 24 de octubre y presentará su último EP "El mundo real".
Sofía Mora comenzó la cuenta regresiva para su show el día 24 de octubre en Ciudad Cultural Konex, donde incluirá en su repertorio a sus canciones más queridas de su etapa anterior. El show será al aire libre con toda la magia que caracteriza sus presentaciones.
Las entradas para vivir una noche especial junto a la artista pop se encuentran disponibles en SofiaMora con todos los medios de pago.
Recientemente, Sofía Mora inauguró una etapa más madura y emocional con la presentación de su EP “El mundo real”. En contraposición a su anterior disco “Mi Lado Cursi <3 (Super Cursi)”, donde predominaban los corazones y el enamoramiento idealizado. En este nuevo material, la artista representa el aterrizaje en una realidad más cruda, donde los vínculos no siempre son como uno espera.
Las canciones exploran el desencanto, el desamor y la introspección, manteniendo el estilo pop indie que caracteriza a Sofía, pero con una profundidad renovada. Los videoclips, dirigidos por Denis Henriques, transcurren en una oficina con personajes reales, reforzando el concepto de este nuevo universo: del ensueño romántico al cemento de la ciudad.
"Va a ser un show muy distinto a todo lo que hice hasta ahora. Va a haber muchas sorpresas, invitados y una puesta más performática. No quiero que nadie se vaya pensando que fue igual al anterior. Este show va a ser realmente especial", había dicho Sofía días atrás, en diálogo con Minutouno.com
TRACKLIST – “EL MUNDO REAL”
1. Es historia no es error
2. Me encantaría que sea distinto
3. Un día nos pasó (feat. Ainda)
4. Algo siempre me falta (feat. un muerto más)
5. Ya no sabes nada de mí
PRÓXIMOS SHOWS 2025:
- 3 DE OCTUBRE - PALACIO VISTALEGRE - MADRID, ESPAÑA
- 24 DE OCTUBRE - CC KONEX - BUENOS AIRES, ARGENTINA
- 1 DE NOVIEMBRE - FESTIVAL BANDERA - ROSARIO, SANTA FE ARGENTINA
- 22 DE NOVIEMBRE - MONTEVIDEO MUSIC BOX - MONTEVIDEO, URUGUAY
