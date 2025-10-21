Sofía Mora se prepara para su último show en Buenos Aires: todos los detalles

Embed - Sofia Mora on Instagram: "EL 24 DE OCTUBRE VA A SER UNA FIESTA TOTAL. Los espero a todos en el KONEX para cantarnos TODO COMO SIEMPREEE DIOS QUE MANIJA. Las entradas ya estan disponibles en el link de mi bio! " View this post on Instagram A post shared by Sofia Mora (@sofiamor.a)

TRACKLIST – “EL MUNDO REAL”

1. Es historia no es error

2. Me encantaría que sea distinto

3. Un día nos pasó (feat. Ainda)

4. Algo siempre me falta (feat. un muerto más)

5. Ya no sabes nada de mí

Embed - Sofia Mora on Instagram: "AHORA SIIIII YA NO SABES NADA DE MI YA ESTA EN SPOTIFY Y PUEDEN ESCUCHAR EL EL COMPLETOOOO no se pierdan los videos que están INCREIBLE!!!!" View this post on Instagram A post shared by Sofia Mora (@sofiamor.a)

PRÓXIMOS SHOWS 2025: