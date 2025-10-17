Ráfaga se prepara para una presentación única e hizo un repaso de su carrera: "El cariño de la gente nos llena el corazón"

—¿Cómo se preparan para este show especial?

Ariel Puchetta: Con mucha alegría. Es un concierto muy importante porque marca nuestros 29 años, y vamos a repasar todas las épocas de Ráfaga. Este espectáculo lo llevamos por Europa y ahora lo traemos a casa, con nuestra gente, nuestras familias y amigos. Va a ser una fiesta.

—Después de tantos años de carrera, ¿qué los sigue emocionando al subir al escenario?

Richard Rosales: El aplauso del público es lo que más nos emociona. Eso no tiene precio. Los premios quedan en las vitrinas, pero el cariño de la gente es lo que nos llena el corazón. Cada canción que cantan con nosotros es una emoción nueva.

—Ráfaga marcó una generación. ¿Cómo viven que nuevas generaciones sigan cantando sus temas?

Ariel: Nos llena de orgullo ver a nuevas generaciones cantar nuestras canciones. Nos llegan videos de chicos disfrazados de Ráfaga, en el jardín o la primaria, gracias a sus padres o abuelos. “Mentirosa” no tiene techo: hasta un equipo de fútbol ruso la cantó en el vestuario después de salir campeón.

—¿Cómo logran mantenerse vigentes en una cumbia que cambió tanto?

Richard: Le ponemos mucha pasión, amamos lo que hacemos, eso la gente imana. Es la pasión, vocación y es también devolverle al público todo lo que nos da, es algo mutuo. Entonces yo creo que la música también nos mantiene jóvenes.

Ariel: Nos pasa de que nosotros nos supera a veces decir tenemos una forma de tocar, una forma de hacer la música, entonces, para poder hacer cambios, comúnmente contratamos nuevos productores que conocen a Ráfaga, pero tienen un toque más moderno, para nosotros podernos hacernos hacer más moderno, pero sin irnos, respetando siempre lo que nosotros sentimos, lo que queremos.

No es que salimos a hacer reggaetón porque el reggaetón es un está de moda. Nunca lo hicimos, de hecho, cuando salió la cumbia villera, nosotros que veníamos de recorrer el mundo también, y de repente nos encontramos con muy poco trabajo, justo me me fui yo de la banda, pero nunca ni cuando yo me fui como solista, Ráfaga nunca salió del eje, de lo que es la forma de hacer cumbia, pero sí nos encanta, por ejemplo, decir: "bueno, vamos a hacer un arreglo diferente", y para ello, necesitamos un productor diferente, y también como nos pasó ahora para lo que estamos preparando, volvimos a contratar al productor que inventó Ráfaga para tener lo antiguo, tener lo moderno, y que la gente pueda elegir de todo eso.

—¿Cuál fue el lugar más insólito donde tocaron?

Los dos: Tocar en Rumania y en Londres fue una locura. Jamás imaginamos que nuestra música iba a llegar tan lejos. Es una experiencia que nunca olvidaremos.

—¿Cómo definirían a Ráfaga en una palabra?

Richard: Armonía. Hoy por hoy, sobre todo que estamos ya de de tantos años, poder mantener esa palabra es fundamental para para todo lo que venga. Cada uno nos conocemos y cada uno sabe el límite del otro, entonces la libertad de uno termina cuando empieza la entonces ese es el respeto y la armonía que tenemos acá.

Ariel: Coincido. Yo siempre digo que Ráfaga es como un reloj con un montón de granajes, donde hay piezas movibles, piezas que no se mueven tanto, pero para mantenerse es eso, es trabajar mucho en la armonía.