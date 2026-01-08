El feo episodio que vivió Romina Gaetani con una fan en medio de la denuncia por violencia
La actriz atravesó un momento de extrema tensión durante una presentación pública, en el marco de la denuncia por violencia de género contra su expareja.
Romina Gaetani vivió una situación profundamente angustiante durante lo que debía ser una noche especial en el Ciudad Cultural Konex. La actriz realizó allí su primera aparición pública luego de denunciar a su exnovio por violencia de género y fue invitada por La Bomba de Tiempo a interpretar la canción “Malo”, de Bebe. Sin embargo, lo que estaba pensado como un momento artístico y simbólico terminó atravesado por un episodio que la dejó al borde de suspender el show y recurrir a la policía.
El hecho se conoció a partir de la información brindada por Ángel de Brito y luego fue confirmado a través del abogado de la actriz. Según trascendió, una mujer sobre la que pesa una restricción perimetral se hizo presente entre el público del recital. Se trata de una persona que, de acuerdo a lo informado, fue denunciada por Gaetani hace más de un año y a quien la Justicia le prohibió acercarse a ella.
La presencia de esta mujer generó una situación de máxima tensión para la actriz, que se encontraba en pleno escenario frente a cientos de personas. La Justicia, tras la denuncia realizada en su momento, le otorgó a Romina un botón antipánico virtual, que funciona desde su teléfono celular. Aun así, la decisión de cómo actuar en ese contexto no fue sencilla. Interrumpir el show, retirarse del lugar y llamar a la policía podía escalar el conflicto y generar una escena aún más caótica.
“Si yo cortaba el show, me iba al camarín, llamaba a la policía, y venía, era más escándalo todavía”, le explicó Gaetani a Ángel de Brito al relatar lo ocurrido. La frase refleja el delicado equilibrio que debió manejar en ese momento, priorizando su seguridad pero también evaluando el impacto que una intervención policial inmediata podría tener en el público y en ella misma.
El episodio se dio apenas días después de que la actriz hiciera pública la denuncia contra su expareja, lo que convirtió a esta presentación en un evento cargado de significado. Para Gaetani, subir nuevamente a un escenario era también una forma de retomar su vida profesional tras una situación personal muy difícil. La irrupción de este episodio inesperado evidenció las secuelas emocionales y logísticas que suelen atravesar las víctimas de violencia, incluso cuando existen medidas judiciales vigentes.
Como dato adicional, Ángel de Brito contó que la mujer denunciada se habría presentado recientemente al casting de Gran Hermano para la edición denominada “Generación Dorada”, un detalle que sumó sorpresa al caso y volvió a poner el tema en el centro de la conversación mediática.
