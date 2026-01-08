El feo episodio que vivió Romina Gaetani con una fan en medio de la denuncia por violencia

El hecho se conoció a partir de la información brindada por Ángel de Brito y luego fue confirmado a través del abogado de la actriz. Según trascendió, una mujer sobre la que pesa una restricción perimetral se hizo presente entre el público del recital. Se trata de una persona que, de acuerdo a lo informado, fue denunciada por Gaetani hace más de un año y a quien la Justicia le prohibió acercarse a ella.