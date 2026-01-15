Ángel de Brito reveló quiénes ingresarán a Gran Hermano: Generación Dorada

Si bien la propuesta promete despertar una fuerte carga emocional en quienes siguieron el ciclo desde sus comienzos, Ángel también dejó una reflexión con su habitual tono irónico: “Nos vamos a emocionar nosotros, pero no sé si ellos… Los pibes van a decir: ‘¿estos quiénes son?’”.

De esta manera, Gran Hermano: Generación Dorada se perfila como uno de los eventos más esperados por los fanáticos del programa, con un homenaje que conectará pasado y presente del reality más famoso de la televisión argentina.

Gran Hermano 2026

Santiago del Moro habló de los cambios de set para "Gran Hermano: Generación Dorada"

La expectativa por el regreso del reality más famoso de la televisión argentina ha escalado un nuevo peldaño. A tan solo un mes del gran estreno, Santiago del Moro decidió terminar con el misterio y compartir las primeras imágenes de lo que la producción ha denominado como "La Nave", el estudio renovado que recibirá a los participantes y al público en la edición 2026 de Gran Hermano Generación Dorada.

A través de sus historias de Instagram, el conductor oficializó el comienzo de la etapa final antes del debut en Telefe. Con un mensaje que encendió a los seguidores, Del Moro escribió: "Cuenta regresiva iniciada. Preparando la nave. Febrero 2026. Prepárense". Las fotografías revelan una transformación estética significativa; mientras que en entregas anteriores predominaban los tonos azules y violetas, esta vez la escenografía se ha bañado en matices dorados, una elección visual que busca homenajear el nombre de esta temporada especial.

Un aniversario especial y una convocatoria abierta

En una charla reciente con Georgina Barbarossa en el ciclo A la Barbarossa, el conductor profundizó en el significado de esta entrega. Según explicó, el proyecto lleva cerca de cinco meses de gestación y tiene una carga emotiva particular. "Lo llamamos 'generación dorada' porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra, y esta vez tiene la potestad de invitar personas a participar", detalló el animador.

Uno de los puntos que más interés ha generado es la diversidad de los perfiles que convivirán bajo el mismo techo. Santiago del Moro aclaró que, aunque todavía no hay celebridades confirmadas, la puerta está abierta para un abanico muy amplio de perfiles: "Todos van a poder participar: influencers, deportistas, ex jugadores de GH, artistas y cualquier persona que se considere famosa y también personas anónimas".

Polémicas, críticas y la esencia de Gran Hermano

A pesar del entusiasmo de la producción, las redes sociales no tardaron en mostrar posturas divididas. Muchos usuarios criticaron las imágenes del estudio alegando que solo se trata de un cambio de iluminación, mientras que otros exigen que la inversión se concentre en la casa —donde se sabe que la histórica piscina fue removida— y no tanto en el set de televisión.

Ante las críticas por su rol y el contenido de las temporadas pasadas, Del Moro fue tajante: "Yo le pongo el pecho a un formato muy picante y por eso a veces me critican por demás, me meto en el barro, pero yo defiendo a la gente que labura, y lo hacemos con mucha responsabilidad".

Para cerrar, el conductor prometió una versión mucho más intensa y con una mayor cantidad de jugadores, remarcando que el espíritu de aislamiento iguala a todos los ingresantes sin importar su origen. "Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales", concluyó, dejando la vara alta para el mes de febrero.