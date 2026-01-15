Ángel de Brito respondió con dureza a las acusaciones de María Fernanda Callejón: "Pobre mujer"

Consultado sobre las motivaciones personales de la actriz para apuntarlo, lanzó una frase que encendió aún más la controversia: “Apenas me da para pensar en mis pensamientos y voy a estar en la cabeza de esta pobre mujer, no tengo idea qué le pasa”. Sin embargo, intentó relativizar el conflicto al asegurar que las opiniones de Callejón le generan indiferencia.

De Brito cerró su descargo dejando en claro que no le interesa reconciliarse ni debatir el tema en privado. Aseguró que no existe un vínculo afectivo entre ambos y que no le importa lo que ella diga, convencido de que se trata de un show mediático más. Con sus declaraciones, el conductor dejó en evidencia que el cruce está lejos de apagarse y volvió a exponer las tensiones habituales del mundo del espectáculo argentino.