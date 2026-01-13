El fuerte descargo de María Fernanda Callejón contra Ángel de Brito en vivo: “Esto ya es violencia”
La actriz explotó en el programa de Moria Casán luego de que el conductor de LAM asegurara que “a ella no la quiere nadie en América”.
María Fernanda Callejón protagonizó un momento de máxima tensión televisiva en La Mañana con Moria, donde realizó un durísimo descargo contra Ángel de Brito tras los dichos del conductor en LAM, quien había afirmado que “a ella no la quiere nadie en América”. Visiblemente molesta y sin filtros, la actriz decidió responderle en vivo y convertir el episodio en un fuerte mensaje sobre el trato que, según ella, viene recibiendo desde hace años.
Desde el inicio, Callejón dejó en claro que el conflicto no es reciente y que lo vive como una persecución personal. “Vos tenés un problema personal conmigo desde hace muchos años y la verdad que esta guerra que me planteás no la entiendo”, lanzó, con un tono firme que marcó el clima de su intervención.
A partir de allí, el descargo subió de intensidad. La panelista sostuvo que De Brito intenta instalar una imagen negativa de su persona: “Este señor trata de instalar permanentemente que yo soy mala persona, mala compañera, fracasada, que no valgo ni un mango. Me decís gagá, te metés con mi edad y con mi persona. Y eso es misoginia”.
En su relato, María Fernanda también apeló a la historia compartida entre ambos y recordó el vínculo que tuvieron en sus comienzos. “Yo te conocí cuando no eras nadie. Yo te abrí las puertas de mi cumpleaños, te defendí en momentos difíciles y después me llamabas como ‘Angelita’”, afirmó, dejando entrever una decepción profunda por el presente de la relación.
Lejos de bajar el tono, Callejón fue aún más categórica al señalar los límites que, según ella, el conductor cruzó. “Más que misoginia, esto ya es violencia. ¿Quién sos vos para desvalorizarme y decir que no valgo un peso?”, disparó frente a cámaras.
Además, sumó una nueva acusación que agravó el conflicto. “Me enteré por un pajarito que le dijiste a Moria que me calle la boca. A mí nadie me calla la boca, y menos que menos un hombre”, expresó, con la mirada fija y sin ocultar su enojo.
La actriz también recordó un episodio personal especialmente doloroso: “Te pusiste del lado de mi ex en el peor momento de nuestra vida. Eso no se hace”, dijo en referencia a Ricky Diotto, dando a entender que esa actitud marcó un quiebre definitivo en el vínculo.
Antes de cerrar, Callejón le habló directamente a De Brito con una advertencia clara y sin rodeos: “Angelito, cortala conmigo. Yo no te hice nada. Yo hablo porque tengo voz propia y nadie me baja línea”. Un mensaje que dejó expuesto que el conflicto, lejos de apagarse, parece haber entrado en su capítulo más explosivo.
