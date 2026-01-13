El fuerte descargo de María Fernanda Callejón contra Ángel de Brito en vivo: “Esto ya es violencia”

Además, sumó una nueva acusación que agravó el conflicto. “Me enteré por un pajarito que le dijiste a Moria que me calle la boca. A mí nadie me calla la boca, y menos que menos un hombre”, expresó, con la mirada fija y sin ocultar su enojo.

La actriz también recordó un episodio personal especialmente doloroso: “Te pusiste del lado de mi ex en el peor momento de nuestra vida. Eso no se hace”, dijo en referencia a Ricky Diotto, dando a entender que esa actitud marcó un quiebre definitivo en el vínculo.

Antes de cerrar, Callejón le habló directamente a De Brito con una advertencia clara y sin rodeos: “Angelito, cortala conmigo. Yo no te hice nada. Yo hablo porque tengo voz propia y nadie me baja línea”. Un mensaje que dejó expuesto que el conflicto, lejos de apagarse, parece haber entrado en su capítulo más explosivo.