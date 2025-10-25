Ángel de Brito criticó el llanto de Tini Stoessel tras suspender su primera fecha: "Alguien que la rescate"
La cantante anunció la cancelación de su primer show de Futttura en Tecnópolis por el mal clima y se mostró devastada en un video que generó repercusión.
Este jueves, Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores al anunciar la cancelación de su primer show de Futttura en Tecnópolis, debido a las malas condiciones meteorológicas previstas para el viernes 24 de octubre. Pero lo que más impactó fue su reacción: la artista se mostró entre lágrimas en un video que rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios.
Si bien sus fanáticos le enviaron mensajes de apoyo y contención, algunas figuras del espectáculo sugirieron que el llanto de Tini podría tener un trasfondo más personal. Entre ellos, se destacó la opinión de Ángel de Brito, quien no dudó en expresar su preocupación por la cantante.
Qué dijo Ángel de Brito sobre el llanto de Tini Stoessel
“Yo sé que nadie quiere criticar a Tini, pero el video este que subió llorando por la suspensión del show... Por favor que alguien la cuide”, expresó Ángel de Brito en su programa de Bondi Live.
El conductor fue más allá y añadió: “Alguien que agarre a esa chica y la rescate y la cuide de lo que sea que esté viviendo porque una artista de la talla de Tini no puede llorar en un video porque se suspendió un show por lluvia. No es que vino un terremoto y que le pasó algo a sus fans”.
De Brito también opinó que la intérprete podría haber manejado la situación de otra forma: “Alguien que la rescate”, insistió, al tiempo que recordó los difíciles momentos personales que la artista atravesó: “Casi se le muere el padre, estuvo internada con problemas de depresión, le pasaron cosas peores”.
Con sus declaraciones, el periodista desató preocupación sobre el estado emocional de Tini Stoessel, mientras los fans esperan que la cantante vuelva a aparecer públicamente o brinde alguna aclaración sobre su situación actual.
