Virginia Da Cunha de Bandana habló sobre la situación de Lourdes en C5N: "Él es un psicópata muy inteligente"
La ex Bandana habló con "La Voz de la Calle" y no dudó en referirse al infierno sufrido por su amiga Lourdes Fernández. Escuchala acá.
Tras la caótica situación en la que las autoridades encontraron a Lourdes Fernández de Bandana, quien había sido secuestrada por su expareja Leandro García Gómez, una de sus amigas, Virginia Da Cunha, habló con C5N del infierno que significó para la artista el maltrato constante del ahora detenido.
La también integrante del grupo pop que fue furor en la década del 2000 expresó su preocupación desde Mendoza, donde reside, pero destacó que la Justicia actuó a tiempo: "Yo vengo de mucho antes con este tema, obviamente no posteamos nada por la salud de Lourdes porque sabíamos que estaba con Leandro", comenzó contando.
"Unos días antes ya estábamos preocupadas porque no aparecía. La intuición no falló y terminamos salvándola de algo que podía ser irreversible. Todo podía pasar, podía llegar a ser irreversible", señaló, en relación al nivel de peligro al que estaba siendo sometida la cantante.
Seguidamente, Virginia destacó que ahora siente "mucho alivio" y confía "en que Lourdes va a salir y se va a hacer fuerte". No obstante, aclaró: "De todos modos, ya hay un daño profundo cuando una persona no confía en su propia percepción. Cada vez sucede más, todas las mujeres hemos pasado por una relación tóxica en mayor o menor medida. La fuente del problema es el amor malentendido y para volver a atraer un amor sano hay que aceptarse uno con sus sombras y demonios, amarse a uno mismo, porque sino va a aparecer otro Leandro".
En otro momento de la entrevista, manifestó que "ya se veía que era algo que iba a terminar mal", refiriéndose al violento vínculo entre Fernández y García Gómez. "Uno se puede meter hasta cierto punto, pero las mujeres debemos ponernos firmes porque a veces la que está adentro no puede salir y pierde discernimiento".
Y añadió: "La clave para salir es volver a conectar con el cuerpo, con lo que te hace feliz, con lo que te da seguridad y la energía femenina del cuerpo, la danza, el arte, la música. Eso le va a dar mucha fuerza a ella y ese es el camino indicado para renacer".
Luego, comentó que Lourdes "está con dos amigas" y que "lo justo sería que Leandro esté preso, sin duda, pero la Justicia también tiene sus toxicidades, todos lo sabemos, y no siempre es justa". Y agregó: "Todas sabíamos que él tenía recursos infinitos para hacerla caer en la trampa otra vez y que la gente no se diera cuenta", al apuntar contra la expareja de la cantante, al cual calificó como "un psicópata muy inteligente".
"Ya va a recordar quién es y nadie volverá a callarla ni maltratarla", cerró.
