Virginia Da Cunha de Bandana habló sobre la situación de Lourdes en C5N: "Él es un psicópata muy inteligente"

Y añadió: "La clave para salir es volver a conectar con el cuerpo, con lo que te hace feliz, con lo que te da seguridad y la energía femenina del cuerpo, la danza, el arte, la música. Eso le va a dar mucha fuerza a ella y ese es el camino indicado para renacer".

Luego, comentó que Lourdes "está con dos amigas" y que "lo justo sería que Leandro esté preso, sin duda, pero la Justicia también tiene sus toxicidades, todos lo sabemos, y no siempre es justa". Y agregó: "Todas sabíamos que él tenía recursos infinitos para hacerla caer en la trampa otra vez y que la gente no se diera cuenta", al apuntar contra la expareja de la cantante, al cual calificó como "un psicópata muy inteligente".

"Ya va a recordar quién es y nadie volverá a callarla ni maltratarla", cerró.