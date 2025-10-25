Cristian Castro, un tipazo: el mexicano jugó un "picadito" con su club de fans de Perú

cristian castro

"Hola Cristian, soy tu fan desde que tengo, tenía 12 años. Y voy a todos tus conciertos cuando vienes a Ecuador. Y alguna vez fuiste a Quevedo, que es mi ciudad. Y tuve la oportunidad y el privilegio de tomarme una foto contigo. Y mi sueño era estar en un concierto aquí contigo, en el escenario", comenzó la mujer, que subió al escenario.

Y fue entonces cuando lanzó la propuesta: "Y hoy, en este día especial, vengo a pedirte que te cases conmigo", dijo tras arrodillarse y ofrecer un anillo al cantante, que sonrió e hizo una mueca de "enamorado". Pero lo que más sorprendió fue la respuesta al pedido de matrimonio: "Sí, lo acepto...", manifestó, ocasionando que todos sus fanáticos comiencen a los gritos pelados en pleno concierto.

Y añadió: "Te besaría si no tuviera una novia. Pero ¿aceptas la poligamia? Sí, ¿verdad? Vamos a ver si mi novia está de acuerdo y nos casamos, ¿qué te parece? ¿Esta canción la cantamos juntos?", le dijo Cristian a su fan, y continuó con el show tal como estaba estipulado, no sin antes estrecharla en un abrazo.

fan cristian castro propuesta