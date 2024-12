Ángel de Brito le envió un mensaje a Javier Milei y recibió una respuesta inesperada

De Brito, quien había dedicado el programa a recordar a Lanata, puso al aire el audio completo que le había llegado desde el WhatsApp presidencial. "Esto es lo que me contestó el Presidente", dijo De Brito, manteniendo la intriga durante casi dos horas.

"Hoy le mandé un mensaje temprano, aunque no lo conozco mucho. Solo lo vi alguna vez cuando salía con Daniela, la cantante... pero yo busco el dato", comentó De Brito, revelando cómo logró contactar al Presidente. Además, mostró una captura del mensaje que había enviado a las 10:48 de la mañana: "Buen día, Presidente. ¿Por qué no escribió nada sobre Lanata?".

"Pensé que no me iba a contestar, pero al rato vi que me había respondido desde el número que tenía del Presidente, luego de que ganara las elecciones y se negara a dar entrevistas. Me quedó su teléfono", explicó De Brito, mientras aumentaba la expectación sobre la respuesta que llegaría.

Alrededor de las 11:22, la respuesta finalmente llegó. "La respuesta es muy curiosa y la vamos a escuchar", adelantó De Brito, asegurando que sus oyentes no creerían lo que escucharía a continuación. "No lo van a poder creer. [El Presidente] no tiene un pelo de tonto, está todo pensado", agregó con un tono intrigante.

Milei Yuyito De Brito

El mensaje que De Brito recibió de Amalia González decía: "Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Soy Amalia. Bueno, quiero comentarte sobre la pregunta que le hiciste al Presidente: él solo responde sobre temas ligados a su gestión. Así que no estaría contestando a tu pregunta." González, sin embargo, dejó un mensaje cordial al final: "De todas maneras, te deseamos un 2025 maravilloso, te mandamos un abrazo y saludos para todos. Besitos."

javier milei yuyito gonzalez "Ahora, con mi amor antes de su viaje a Estados Unidos. Te amo, cielo”, escribió muy enamorada

"¿Pueden creerlo?", manifestó el conductor con un tono de sorpresa pero a su vez sarcástico. "¡Le hablo al Presidente y me contesta Yuyo! Si le mando un mensaje a Meloni, ¿me responderá Yuyo? ¿Dónde está Manuel Adorni?", bromeó, aludiendo al portavoz presidencial.

Lo ocurrido dejó en evidencia la distancia entre el Presidente y el periodista, mientras que la falta de un comentario sobre la muerte de Lanata, uno de los periodistas más influyentes de los últimos años, seguía siendo un tema sin resolver. La enemistad entre ambos había llegado a su punto más alto dos meses antes de la internación de Lanata.

"El Presidente dijo que yo era un mentiroso y un ensobrado. Si no lo denunciaba, le estaba dando la razón", recordó Lanata en su momento, tras demandar a Milei por calumnias e injurias. "Creo que hay que ponerle un límite. No puede ser que diga lo que quiera", había afirmado Jorge Lanata en esa oportunidad.