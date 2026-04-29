Tras casi dos décadas en pareja, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se separaron

Además, reforzó la versión asegurando que el propio actor ya había hablado del tema en su círculo más cercano: "Gonzalo ya lo dijo en su círculo".

Por su parte, Ángel de Brito recordó una charla reciente que había tenido con Brenda Gandini sobre su relación con Heredia y contó que, en ese momento, la actriz había respondido de manera ambigua cuando le consultó por una posible distancia entre ambos.

“Le pregunté hace poco y me dijo: ‘No, estamos como siempre. Por ahí porque fui con mi nena nada más al teatro y no juntos…’”, reveló el conductor.

Aunque ninguno de los protagonistas hizo una confirmación pública hasta el momento, la noticia ya generó un fuerte impacto entre sus seguidores, especialmente por el perfil bajo con el que siempre manejaron su vida privada.