La aclaración sobre Leandro Paredes y la China Suárez

En otro tramo de la nota, De Brito explicó cuál fue realmente su intervención en la polémica vinculada al futbolista y a la ex Casi Ángeles, desligándose de haber instalado el rumor original. Según detalló, el tema venía de otro ciclo televisivo: “Estábamos con el tema de la China Suárez, de Icardi, Wanda, la pelea… y Analía Franchín hizo un enigmático en A la Barbarossa y dieron a entender... Yo expliqué lo que estaba dando a entender, ni siquiera nombré a Paredes”.

Para cerrar, el conductor dejó en claro que su vínculo con el jugador y su entorno atraviesa un gran momento, descartando cualquier malestar tras el revuelo mediático. “Yo con Paredes tengo excelente relación. Le hice una nota el año pasado, en la revista Gente me dio una nota con Camila Galante, charlamos ahí lo más bien”, recordó, antes de dejar un mensaje contundente contra quienes alimentaron la versión: “Todo invento, dejen de escuchar inventadores profesionales. Por algo les va como les va”.