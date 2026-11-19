Ángel de Brito negó conflictos con Leandro Paredes y apuntó a sus colegas: "Todos unos pelotud..."
En este sentido, el periodista y conductor de LAM (América) aseguró que no recibió ningún tipo de amenaza y se despegó del escándalo.
El mundo del espectáculo y el deporte volvió a cruzarse en las últimas horas a raíz de un enigmático que encendió todas las alarmas. Todo comenzó cuando, en medio del escándalo mediático que rodea a la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi, se deslizó la versión de un supuesto romance furtivo del pasado entre la actriz y Leandro Paredes. A partir de esa especulación, rápidamente comenzó a circular el rumor de que Ángel de Brito había sido amenazado por sectores de la barra de Boca.
Sin embargo, interceptado por las cámaras de Primicias Ya (América TV) en la vía pública, el conductor se encargó de desmentir categóricamente tanto las intimidaciones como cualquier tipo de encono con el campeón del mundo, luego de haber sido uno de los que deslizó un presunto romance entre la China Suárez y el capitán xeneize.
“Todo mentira, absolutamente mentira”, dijo Ángel de Brito
Consultado directamente por la supuesta amenaza, De Brito no dejó lugar a dudas y liquidó la versión desde el primer segundo: “Todo mentira, absolutamente mentira. No recibí ninguna amenaza. Están todo el día diciendo boludeces”.
Lejos de quedarse ahí, el periodista mostró su fastidio con la actitud de otros comunicadores que replicaron y celebraron el trascendido. “Algunos veo que lo disfrutan”, lanzó con ironía, y cuando el cronista le preguntó por qué lo percibía así, redobló la apuesta sin filtros: “Porque son unos pelotudos, ¿qué querés que te diga?”.
Además, cuestionó la doble vara dentro del medio frente a situaciones de violencia real: “Después cuando los amenazan a ellos salen llorando y hacen todos unos descargos. No es gracioso reírse de que amenacen a un colega, pero ni siquiera pasó”.
La aclaración sobre Leandro Paredes y la China Suárez
En otro tramo de la nota, De Brito explicó cuál fue realmente su intervención en la polémica vinculada al futbolista y a la ex Casi Ángeles, desligándose de haber instalado el rumor original. Según detalló, el tema venía de otro ciclo televisivo: “Estábamos con el tema de la China Suárez, de Icardi, Wanda, la pelea… y Analía Franchín hizo un enigmático en A la Barbarossa y dieron a entender... Yo expliqué lo que estaba dando a entender, ni siquiera nombré a Paredes”.
Para cerrar, el conductor dejó en claro que su vínculo con el jugador y su entorno atraviesa un gran momento, descartando cualquier malestar tras el revuelo mediático. “Yo con Paredes tengo excelente relación. Le hice una nota el año pasado, en la revista Gente me dio una nota con Camila Galante, charlamos ahí lo más bien”, recordó, antes de dejar un mensaje contundente contra quienes alimentaron la versión: “Todo invento, dejen de escuchar inventadores profesionales. Por algo les va como les va”.
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