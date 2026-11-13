Ángel de Brito reveló qué famosa recibió la primera propuesta para el Bailando de Santiago del Moro

De esta manera, la cantante se perfila como la primera participante convocada para el nuevo formato de Telefe.

Qué dijo Santiago del Moro sobre “Bailando con las Estrellas”

Luego de que trascendiera la noticia, Santiago del Moro se refirió al proyecto durante su programa radial El Club del Moro, que se emite por La 100, y confirmó que las conversaciones están avanzadas. “Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo”.

En ese contexto, también explicó cuál será el espíritu de la competencia y qué buscan desde la producción para conformar el elenco. “Es el formato original de Dancing with the Stars. La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”.

De todas formas, el conductor dejó en claro que todavía quedan cuestiones por resolver antes de comenzar con la puesta en marcha del programa. “Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”, remarcó.

En cuanto al momento en que llegará a la pantalla, Del Moro evitó dar precisiones porque todavía no existe una fecha definida. “Si les digo ahora les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún. La idea es hacerlo el año que viene”.

Por último, el presentador adelantó un dato importante sobre la ubicación que tendrá el ciclo dentro de la programación de Telefe: “Esto es un proyecto que se emitirá antes de Gran Hermano 5”.