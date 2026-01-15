MinutoUno

Fito Páez anunció una tercera fecha en Buenos Aires: los detalles

El reconocido artista sumó una tercera presentación tras hacer un doble sold out en el Movistar Arena.

Fito Páez comienza una etapa completamente nueva en su vida artística: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal. Durante tres noches los días 19, 20 de marzo y 10 de abril en el Movistar Arena, el artista cautivará nuevamente a su público con esta propuesta única.

SALE EL SOL TOUR 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas.

Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.

En esta nueva propuesta también se integran piezas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas.

El regreso al escenario porteño promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino.

Más que una gira, SALE EL SOL es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Páez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.

Luego de un 2025 consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que culminó exitosamente en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista comienza el año embarcándose en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

El artista se coronó con dos estatuillas en los Latin Grammy® 2025 en las categorías Mejor álbum de Rock por “Novela”, su obra maestra que comenzó a escribir en 1988 y culminó 36 años después y Mejor canción de Rock por “Sale el sol”.

De esta manera, Páez suma 13 Latin Grammy® en su carrera, consolidando su legado como uno de los artistas más condecorados en la historia de la Academia Latina de Grabación.

Con su sensibilidad poética y su inconfundible capacidad para transformar la emoción en música, Fito Páez vuelve a los escenarios con un espectáculo de alto impacto visual y emocional, hecho a medida de su impronta: luminoso, poderoso y profundamente humano.

