Fito Páez anunció una tercera fecha en Buenos Aires: los detalles

Más que una gira, SALE EL SOL es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Páez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.

Luego de un 2025 consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que culminó exitosamente en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista comienza el año embarcándose en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

El artista se coronó con dos estatuillas en los Latin Grammy® 2025 en las categorías Mejor álbum de Rock por “Novela”, su obra maestra que comenzó a escribir en 1988 y culminó 36 años después y Mejor canción de Rock por “Sale el sol”.

De esta manera, Páez suma 13 Latin Grammy® en su carrera, consolidando su legado como uno de los artistas más condecorados en la historia de la Academia Latina de Grabación.

Con su sensibilidad poética y su inconfundible capacidad para transformar la emoción en música, Fito Páez vuelve a los escenarios con un espectáculo de alto impacto visual y emocional, hecho a medida de su impronta: luminoso, poderoso y profundamente humano.