La reconocida exparticipante de Gran Hermano que se sumó a Cuestión de Peso: "No puedo verme desnuda"
Se trata de una de las concursantes más aclamadas de la edición 2024, donde la gran protagonista fue Juliana "Furia" Scaglione. Mirá quién es.
La nueva temporada de Cuestión de Peso sorprendió al público con una incorporación famosa. Se trata de Virginia Demo, quien alcanzó gran popularidad como finalista de la edición 2024 de Gran Hermano, aquella temporada marcada por el fenómeno de Furia.
A sus 57 años, la comediante decidió sumarse al reality con el objetivo de reducir su peso actual de 89.9 kilos. Su meta es descender al menos 10 kilos para recuperar su bienestar, explicando su sentir frente a las cámaras: “Sé que para muchos no es un montón, pero a mí me afecta”.
El impacto en su intimidad y autoestima
La ex "hermanita" fue muy honesta al detallar cómo el aumento de peso ha limitado su vida cotidiana y afectiva. “Muchas partes de mi vida, sobre todo la parte sexual, porque no me siento cómoda conmigo, entonces evito situaciones”, confesó. Además, profundizó en la desconexión que siente con su propia imagen: "No me quiero ver al espejo. Tengo la necesidad de verme deseada por mí. No puedo estar en una relación porque si yo no me erotizo conmigo, es como que prefiero cortar ahí”.
El desafío profesional y los hábitos actuales
Virginia también vinculó su participación en el programa con sus compromisos laborales, señalando la presión estética del medio: “No me gusta mirarme al espejo desnuda, salgo del baño y trato de no mirarme. Necesito estar controlada con el tema del peso, porque sola no puedo. Necesito el rigor. Estoy ahora por debutar en el teatro y creo que lo físico, lamentablemente, influye un montón en todo lo que es trabajo”.
Respecto a su rutina alimentaria, admitió que el desorden horario y la falta de cocina casera son sus principales obstáculos: "Cocino muy poco. Pido delivery, porque no tengo conducta. Tengo casi 20 horas de ayuno, la verdad que es una locura. Después me agarra que me compro un paquete de papas fritas, así rápido para comer algo".
