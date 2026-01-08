La madre de Tomás Holder relató cómo fue el "secuestro" de su hijo en un all inclusive de Punta Cana

Según indicó Gordillo, Holder volvió a quejarse "y ahí le quisieron sacar las pulseras" y agregó: "Después no lo dejaron salir del hotel y les prohibían más comida cuando era todo incluido. Después al final le cobraron una comida que ellos no consumieron".

Finalmente, este jueves el influencer regresó a la Argentina y pidió a sus seguidores que le pongan malas referencias al hotel. "Con Argentina no, che", sentenció.

image