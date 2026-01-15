Quiénes fueron los primeros eliminados del repechaje de MasterChef Celebrity
Una prueba sensorial extrema marcó la noche y dejó a dos participantes afuera de la competencia de manera definitiva.
La segunda jornada del repechaje en MasterChef Celebrity Argentina estuvo cargada de tensión y sorpresas. La noche terminó con una eliminación doble, luego de una prueba especialmente compleja que dejó a Luis Ventura y Esteban Mirol fuera del certamen.
El desafío fue tan particular como exigente: los concursantes debían reproducir en 60 minutos un plato que solo Ariel Puchetta había podido percibir completamente, observándolo y degustándolo sin restricciones. Ese beneficio se notó en el resultado final, ya que fue el único en presentar una preparación sobresaliente y subir al balcón en soledad.
El resto de los participantes tuvo que enfrentarse a distintas limitaciones. Algunos solo pudieron observar el plato sin probarlo, mientras que otros, como Mirol, apenas pudieron degustarlo con los ojos vendados. Ventura, en tanto, formó parte del grupo que solo tuvo acceso visual a la receta.
Tras la degustación, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui anunciaron que los mejores platos de la noche fueron los de Ariel Puchetta y Rusherking, aunque únicamente el cantante de Ráfaga obtuvo el pase directo al balcón. Luego confirmaron la continuidad de Julia Calvo, Esther Goris y Evelyn Botto en el repechaje.
Finalmente, Donato convocó al frente a Walas, Mirol y Ventura, responsables de las preparaciones menos logradas de la jornada. El jurado le informó al líder de Massacre que seguía en carrera, y entonces llegó el momento más tenso de la noche: “Quien abandona las cocinas, ahora sí para siempre, es… no, son los dos”.
Con esas palabras, el chef selló la eliminación definitiva de Esteban Mirol y Luis Ventura. Lejos de mostrarse molesto, el periodista de espectáculos y presidente de APTRA agradeció la oportunidad, reconoció el aprendizaje que le dejó su paso por el programa y afirmó con honestidad que “estuvo bien eliminado”.
La competencia continúa y el repechaje ya dejó claro que, en MasterChef, nadie tiene el lugar asegurado.
