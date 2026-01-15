Quiénes fueron los primeros eliminados del repechaje de MasterChef Celebrity

Con esas palabras, el chef selló la eliminación definitiva de Esteban Mirol y Luis Ventura. Lejos de mostrarse molesto, el periodista de espectáculos y presidente de APTRA agradeció la oportunidad, reconoció el aprendizaje que le dejó su paso por el programa y afirmó con honestidad que “estuvo bien eliminado”.

La competencia continúa y el repechaje ya dejó claro que, en MasterChef, nadie tiene el lugar asegurado.