Coki Ramírez, furiosa con Ángel de Brito luego de su mal momento en LAM

coki ramirez

Entonces, comenzó su queja por el móvil: "Si tenías pactado una nota la hacés o la cambiás de día. Estuve dos horas y media sentada en el lugar y la nota no se hizo. Marcelo me pidió disculpas y yo le dije que no era para tanto, entiendo los códigos de la tele y fue raro que me lo hicieran a mí”.

“No sé qué habrá pasado, será que Ángel no me contestó porque no quiere tener relación conmigo. Yo fui, cumplí y no me gusta pelear, si del otro lado no hay quórum y no hay respuesta está todo bien”, dijo la cantante.

“Capaz que forma parte del personaje que hace, ahora se hace el malo y le está yendo bien y me parece bien, ya no me engancho y en ese sentido va a ser complicado pelear”, cerró en una nota con Juan Etchegoyen.