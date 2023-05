Contundente respuesta de Ángel de Brito a la posible demanda de Fernando Burlando

Burlando habló con Moskita Muerta y se refirió a los periodistas que hablaron sobre Jey. “Dijeron una brutalidad social de que Jey no era inocente, generando consecuencias no solo personales, sino en el intelecto de la gente, hay que informar. Nuestra Constitución establece la presunción de la inocencia. Todos, más que partido, hicieron campaña contra él. Si vos decís que una persona es un violador cuando la Justicia no lo pudo acreditar, es una campaña, o vos te tenés que hacer cargo de lo que decís. No sé por qué se enojan con Jey, o conmigo”, afirmó el abogado.

A raíz de estas declaraciones, Ángel de Brito le contestó de manera contundente a la pareja de Barby Franco. "No nos digas qué es lo que tenemos que hacer, vos hacés tu trabajo y listo, y dejanos a nosotros hacer el nuestro, que lo hacemos más o menos bien", comenzó diciendo.

FERNANDO BURLANDO QUIERE DEMANDAR LAM: ÁNGEL RESPONDE

"¿Por qué tanto nervio? Si no es el abogado. Sabía todo lo que se había dicho, pero no tiene nada que ver. Sabe todo lo que va a hacer Jey Mammon judicialemente, pero no tiene nada que ver. Después termina diciendo que es su estudio", sostuvo de Brito.

Yanina Latorre, en ese momento, acotó: "Para mí que me digan que van a notificar es una amenaza. Me están amenazando con un juicio ¿o no? ¿No dijeron que vas a amenazar con un palo verde?".

"¿No se podía hablar?", se preguntó el conductor. "Aparte él nos va a decir que lo que podemos decir o no, cada día nos corta más la libertad de expresión y prensa", agregó la panelista furiosa.

"Burlando puede hacer lo que quiera en la Justicia o salir a declarar lo que quiera. Ahora decir lo que tienen que hacer los otros no. Nadie le dice a él lo que tiene que decir o no decir. Y esto él lo sabe perfectamente. Si alguien que conoce los medios es él. Y los ha usado en un montón de casos porque le servía, como en el verano. Y los usó a su favor. Y le levantó la imagen un montón", dijo Ángel.