El calvario de Ángela Leiva: su ex sigue intentando que ella no haga shows

A lo que recordó que “él iba a ser papá, me lo contó y yo tomé la decisión de seguir adelante conociéndolo, me costó porque es un tema delicado. Imaginate que no subo ni una foto con él. Y al final me enamoré de él y su hija nació hace muy poquito y él está feliz con eso y no es la única historia de familias ensambladas”.

Eso contó hoy la cantante sobre su ex novio, quien fue denunciado por violencia de género hace unos años atrás. Por otra parte, habló de su pareja actual quien tuvo hace poco una hija con otra mujer.

Ángela Leiva reveló que “hasta el día de hoy mi ex sigue en ese mood de querer trabarme, él lo sigue haciendo, él llamó a un lugar muy conocido de la zona sur, El bosque, donde pidió que se baje mi show que voy a dar en unos días. Por suerte la gente de ahí me banca y me contaron todo, además él tiene una denuncia”.

Al ser consultada por su relación actual, Ángela Leiva señaló que “estamos muy bien con Gabi, yo estoy enamorada y él también. Yo tuve que entender que antes renegaba con gente con la que trabajaba porque no quería una pareja de ese ámbito, pero después me doy cuenta de que vivo viajando y que es mejor estar con alguien así. El único proyecto que tenemos es hacernos bien".

