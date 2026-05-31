Ángela Torres pidió justicia por Agostina: "La violencia no empieza con un femicidio. Empieza mucho antes"
La cantante y actriz publicó un fuerte mensaje en redes sociales luego de que se conociera el asesinato de la adolescente cordobesa de 14 años.
El trágico desenlace de la búsqueda de Agostina Vega, la menor de 14 años que era intensamente rastreada en territorio cordobés y cuyo cuerpo sin vida fue localizado este sábado en un terreno baldío, desató una masiva ola de indignación popular. En ese contexto de profundo dolor, Ángela Torres se erigió como una de las voces iniciales del universo artístico en sentar una postura pública y categórica frente al aberrante hecho criminal.
Utilizando el alcance masivo de sus plataformas digitales, la intérprete musical subió un pormenorizado descargo en el que exigió el inmediato esclarecimiento del caso y, al mismo tiempo, direccionó los focos de la discusión hacia la preocupante persistencia de la violencia de género en la sociedad civil argentina.
A través de una historia volcada en su cuenta oficial de Instagram, la integrante del clan Torres expuso una dura estadística y trazó un paralelismo con el calendario de movilizaciones sociales. “Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina. A pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar”, plasmó de puño y letra la actriz, visibilizando la gravedad de la problemática actual.
En esa misma línea discursiva, la joven creadora de contenidos analizó el trasfondo cultural que antecede a los desenlaces fatales. La artista sostuvo que “la violencia no empieza con un femicidio” y, acto seguido, remarcó con firmeza que este flagelo también logra cimentarse desde la indiferencia generalizada, los discursos que le restan trascendencia a los ataques y aquellos preconceptos que la ciudadanía acostumbra a replicar de forma automatizada en su vida diaria.
Asimismo, la vocalista interpeló al género masculino con el objetivo de sumarlos de forma activa al compromiso civil que demanda la erradicación de las agresiones machistas. “Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio. En no mirar para otro lado. En entender que la empatía también es una forma de compromiso”, expresó con crudeza. La contundencia de su posteo virtual generó un eco inmediato en el plano digital, logrando ser replicado y compartido por miles de cibernautas en cuestión de minutos.
El enérgico reclamo impulsado por Torres cosechó el respaldo inmediato de una larga lista de referentes del mundo del espectáculo y el modelaje local. Lali Espósito acudió a sus redes para difundir una fotografía de la adolescente asesinada acompañada de un pedido de castigo criminal, en tanto que la directora cinematográfica Dolores Fonzi se sumó manifestando de forma categórica: “El horror no para. Ni una menos es un grito urgente”.
El coro de reclamos también sumó las adhesiones de la actriz Julieta Díaz, quien sentenció con dureza que “no aparecemos muertas, nos matan”, sumadas a las expresiones de repudio manifestadas de manera independiente por Georgina Barbarossa y la panelista Cinthia Fernández, ambas sumamente impactadas por las características particulares del asesinato.
En lo que respecta a los pasillos de los tribunales de Córdoba, los encargados de llevar adelante la pesquisa penal continúan recolectando pruebas de valor pericial, teniendo a Claudio Barrelier como el sospechoso de máxima relevancia en el expediente. El hombre de 33 años de edad, quien mantenía un vínculo de cercanía con las relaciones cotidianas de la adolescente, permanece bajo custodia policial. Desde las autoridades de la fiscalía interviniente ratificaron que el presunto autor material será convocado en el corto plazo para afrontar una nueva declaración indagatoria, mientras se sustancia la investigación criminal por uno de los homicidios que mayor conmoción social provocó a nivel nacional en lo que va del año.
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