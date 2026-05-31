Ángela Torres pidió justicia por Agostina: "La violencia no empieza con un femicidio. Empieza mucho antes"

Asimismo, la vocalista interpeló al género masculino con el objetivo de sumarlos de forma activa al compromiso civil que demanda la erradicación de las agresiones machistas. “Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio. En no mirar para otro lado. En entender que la empatía también es una forma de compromiso”, expresó con crudeza. La contundencia de su posteo virtual generó un eco inmediato en el plano digital, logrando ser replicado y compartido por miles de cibernautas en cuestión de minutos.

El enérgico reclamo impulsado por Torres cosechó el respaldo inmediato de una larga lista de referentes del mundo del espectáculo y el modelaje local. Lali Espósito acudió a sus redes para difundir una fotografía de la adolescente asesinada acompañada de un pedido de castigo criminal, en tanto que la directora cinematográfica Dolores Fonzi se sumó manifestando de forma categórica: “El horror no para. Ni una menos es un grito urgente”.

El coro de reclamos también sumó las adhesiones de la actriz Julieta Díaz, quien sentenció con dureza que “no aparecemos muertas, nos matan”, sumadas a las expresiones de repudio manifestadas de manera independiente por Georgina Barbarossa y la panelista Cinthia Fernández, ambas sumamente impactadas por las características particulares del asesinato.

En lo que respecta a los pasillos de los tribunales de Córdoba, los encargados de llevar adelante la pesquisa penal continúan recolectando pruebas de valor pericial, teniendo a Claudio Barrelier como el sospechoso de máxima relevancia en el expediente. El hombre de 33 años de edad, quien mantenía un vínculo de cercanía con las relaciones cotidianas de la adolescente, permanece bajo custodia policial. Desde las autoridades de la fiscalía interviniente ratificaron que el presunto autor material será convocado en el corto plazo para afrontar una nueva declaración indagatoria, mientras se sustancia la investigación criminal por uno de los homicidios que mayor conmoción social provocó a nivel nacional en lo que va del año.