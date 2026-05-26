Ángela Torres suma una segunda fecha en Buenos Aires tras agotar entradas en tiempo récord

Poco más de un año después, ese mismo universo musical la llevó a llenar uno de los escenarios más importantes del país y a sumar una nueva fecha por demanda popular.

Durante este último tiempo, Ángela Torres acumuló hitos clave en su carrera. La portada de “No Me Olvides” apareció en Times Square gracias al programa EQUAL de Spotify, dedicado a destacar artistas femeninas de todo el mundo. Además, fue invitada por Shakira para abrir sus tres shows de “Las Mujeres Ya No Lloran” en el estadio Vélez Sarsfield y también formó parte de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, donde se presentó frente a más de 370 mil personas.

Su presente artístico también quedó reflejado en su participación en Lollapalooza Argentina 2026, donde protagonizó uno de los momentos más celebrados del festival, y en el reconocimiento obtenido en los premios Martín Fierro, donde fue distinguida como Mejor Talento Revelación en streaming.

A lo largo de este recorrido, la artista también trabajó junto a figuras como Yami Safdie, Emanero, Karina y Diego Torres, colaboraciones que terminaron de consolidar una identidad musical propia. Con una propuesta que mezcla pop, electrónica y baladas experimentales, Ángela Torres se posiciona hoy como una de las voces más originales y prometedoras de la música argentina actual.