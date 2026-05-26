Ángela Torres suma una segunda fecha en Buenos Aires tras agotar entradas en tiempo récord
La artista atraviesa el mejor momento de su carrera y, luego de una demanda masiva, agregó una nueva función y se prepara para dos shows únicos.
Ángela Torres continúa consolidándose como una de las artistas más convocantes de la nueva escena pop argentina. Después de anunciar su primer show en el Arena de Buenos Aires, la cantante confirmó una segunda presentación para el 8 de diciembre, impulsada por la enorme respuesta del público.
La preventa exclusiva con 20% de descuento para clientes Lemon comenzará el jueves 28 de mayo a las 10 de la mañana, mientras que la venta general se habilitará una vez finalizada esa instancia a través de movistararena.com.ar.
A tan solo unos meses de haber debutado con un concierto propio en el Teatro Margarita Xirgú, Ángela se prepara para protagonizar dos de los recitales más importantes de su carrera. El salto no sólo refleja su crecimiento artístico, sino también la fuerte conexión que logró construir con una nueva generación de seguidores que la acompaña en cada paso.
Ángela Torres, el fenómeno pop
El ascenso de la cantante fue tan veloz como contundente. En octubre de 2025 presentó “No Me Olvides”, su álbum debut, en una función íntima en el Teatro Margarita Xirgú, una sala para poco más de 300 personas. Ese trabajo, integrado por once canciones propias y producido por Fermín Ugarte, marcó el inicio de una etapa artística mucho más personal y auténtica.
Poco más de un año después, ese mismo universo musical la llevó a llenar uno de los escenarios más importantes del país y a sumar una nueva fecha por demanda popular.
Durante este último tiempo, Ángela Torres acumuló hitos clave en su carrera. La portada de “No Me Olvides” apareció en Times Square gracias al programa EQUAL de Spotify, dedicado a destacar artistas femeninas de todo el mundo. Además, fue invitada por Shakira para abrir sus tres shows de “Las Mujeres Ya No Lloran” en el estadio Vélez Sarsfield y también formó parte de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, donde se presentó frente a más de 370 mil personas.
Su presente artístico también quedó reflejado en su participación en Lollapalooza Argentina 2026, donde protagonizó uno de los momentos más celebrados del festival, y en el reconocimiento obtenido en los premios Martín Fierro, donde fue distinguida como Mejor Talento Revelación en streaming.
A lo largo de este recorrido, la artista también trabajó junto a figuras como Yami Safdie, Emanero, Karina y Diego Torres, colaboraciones que terminaron de consolidar una identidad musical propia. Con una propuesta que mezcla pop, electrónica y baladas experimentales, Ángela Torres se posiciona hoy como una de las voces más originales y prometedoras de la música argentina actual.
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