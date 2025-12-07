Ángela Torres reveló tener desórdenes alimenticios y apuntó a Mirtha Legrand: "Riéndose de mi cuerpo..."

Uno de los temas que más la dañó fue el trato hacia su cuerpo. “Tengo mucho mambo alimenticio y desorden con todo eso. Desde muy chica se habló de mi cuerpo públicamente y me hizo sentir muy vulnerable”, expresó.

El episodio más doloroso lo recuerda con claridad: estando sola en su casa, encendió la televisión y vio cómo en la mesa de Mirtha Legrand se burlaban de su apariencia. “Decían que era gordita y enana y que no era estilizada. Eso me lastimó muchísimo, y más a los 17 años", dijo.

angela-torres