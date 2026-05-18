Emotivo In Memoriam en los Martín Fierro: el recuerdo a las figuras que partieron

Embed - In Memoriam: El sentido homenaje a los que ya no están - Martín Fierro 2026

El sentido homenaje a Luis Brandoni y Héctor Alterio en los Martín Fierro

Con la talentosa Ángela Torres interpretando en vivo una sentida versión del tema “Recuérdame” (de la aclamada película Coco), los nombres y rostros de las máximas figuras se sucedieron en la pantalla principal. El emotivo pasaje recordó a enormes leyendas de nuestra cultura como Luis Brandoni y Héctor Alterio.