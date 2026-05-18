Emotivo In Memoriam en los Martín Fierro: el recuerdo a las figuras que partieron
El momento más conmovedor de los Martín Fierro llegó con el clásico homenaje a los artistas. Ángela Torres cantó para recordar a los que ya no están.
La gran gala de los premios Martín Fierro vivió su momento más conmovedor de la noche. Por primera vez durante la velada, el conductor Santiago del Moro pidió especial atención a todos los presentes para honrar a los queridos artistas y referentes del espectáculo que partieron de este mundo.
El sentido homenaje a Luis Brandoni y Héctor Alterio en los Martín Fierro
Con la talentosa Ángela Torres interpretando en vivo una sentida versión del tema “Recuérdame” (de la aclamada película Coco), los nombres y rostros de las máximas figuras se sucedieron en la pantalla principal. El emotivo pasaje recordó a enormes leyendas de nuestra cultura como Luis Brandoni y Héctor Alterio.
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Durante el profundo tributo, resonó una icónica frase pronunciada alguna vez por Brandoni: "Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo". Además de los aclamados actores, el histórico segmento incluyó el enorme reconocimiento a entrañables figuras del medio como Ernesto Acher, Adriana Aizemberg, Alejandro Farrell, Jorge Lorenzo, Luis Pedro Toni, Ernesto Cherquis Bialo, Marcelo Araujo y Marikena Monti, dejando un clima de absoluta nostalgia en el salón.
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