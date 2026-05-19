Fuerte reclamo en los Martín Fierro: se olvidaron de un periodista en el homenaje a las figuras fallecidas
El emotivo segmento In Memoriam de los premios Martín Fierro generó polémica tras la dura omisión del histórico periodista de tenis Guillermo Salatino.
La reciente gala de los premios Martín Fierro vivió un momento de profunda emoción durante el clásico homenaje a las figuras fallecidas. Sin embargo, lo que debía ser un sentido tributo terminó envuelto en polémica debido a una importante e inesperada ausencia que desató fuertes críticas en las redes sociales.
El reclamo de Danny Miche por la omisión en los Martín Fierro
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Durante la transmisión del tradicional segmento "Siempre los recordaremos" (In Memoriam), donde la cantante Ángela Torres interpretó la canción Recuérdame en vivo, se proyectaron imágenes de grandes exponentes de la cultura, el periodismo y la televisión argentina que perdieron la vida en el último tiempo. Lamentablemente, la producción de APTRA omitió incluir en el video al maestro Guillermo Salatino, un referente ineludible e histórico del periodismo de tenis en el país.
La dura ausencia no pasó desapercibida para los fanáticos del deporte ni para sus propios colegas del medio. El reconocido periodista deportivo Danny Miche acudió inmediatamente a su cuenta de X (ex Twitter) para manifestar su dolor y su tajante descontento ante esta situación. "En la sección 'Siempre los Recordaremos', en la entrega de los Martín Fierro, se olvidaron del maestro Guillermo Salatino. Una pena", sentenció el comunicador en su publicación.
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