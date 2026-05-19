Fuerte reclamo en los Martín Fierro: se olvidaron de un periodista en el homenaje a las figuras fallecidas

La dura ausencia no pasó desapercibida para los fanáticos del deporte ni para sus propios colegas del medio. El reconocido periodista deportivo Danny Miche acudió inmediatamente a su cuenta de X (ex Twitter) para manifestar su dolor y su tajante descontento ante esta situación. "En la sección 'Siempre los Recordaremos', en la entrega de los Martín Fierro, se olvidaron del maestro Guillermo Salatino. Una pena", sentenció el comunicador en su publicación.

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