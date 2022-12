Ángela Torres retomó su carrera musical y la rompió con su nueva canción "Kitty"

Angela Torres Kitty.jpg

EL REGRESO AL MUNDO DE LA MÚSICA

¿Cómo fue tu vuelta a la música?

"Estoy muy contenta de estar sacando esta canción, de haberme animado a acercarme al género urbano. Siento que fue un proceso que me llevó un tiempo el decir ‘quiero hacer un poco de reggaetón’", explicó.

Y, agregó: "Estoy muy feliz. Siento que es un tema que me re acompaña, la siento una canción compañera".

En el 2016, Ángela debutó como cantante con “La vida rosa” y si lo comparamos con Kitty podemos notar que son dos versiones completamente diferentes. Ante esto, “La niña de fuego” explicó: “En ese momento tenía 17 años, ahora 24 y ha pasado mucha agua abajo del puente”.

“Así fue que fui aprendiendo y animándome a tocar distintos géneros. Siento que es algo que voy a seguir haciendo, no es que quiero hacer reggaetón, pop o rock, sino que me divierte probar cosas distintas. Me siento cómoda en eso porque las personas no somos una sola cosa y, por lo menos a mí, me divierte esto de jugar con distintos géneros” , comentó.

¿Cómo fue el proceso?

El proceso fue recontra personal, con confiar en uno. Siento que ahí hay algo que es bastante clave. Cuando empecé a poder verme un poco más, fue cuando empecé a animarme un poco más y a tomar decisiones importantes en mi vida, para mi carrera, para mi camino y así es como hoy nos encontramos acá.

angela torres kity 1

LOS COMENTARIOS NEGATIVOS Y LAS CRÍTICAS FULMINANTES POR CANTAR EL HIMNO CON EL PAÑUELO A FAVOR DEL ABORTO

Pocos años atrás, Ángela Torres fue muy criticada por cantar el Himno Nacional y tener en su muñeca el famoso pañuelo verde, que es reconocido por estar a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Sobre esto, la artista contestó: "Con eso no me lo tomo personal. Estoy tan lejos de pensar las cosas que piensan esas personas, que quizá me salieron a bardear por estar defendiendo algo que para mí era tan importante defender, que no me lastima lo que tengan para decir porque yo estoy muy segura de lo que estoy defendiendo".

Respecto a los comentarios negativos por su talento, explicó:"Quizá a veces entran balas cuando es algo más inseguro con una. Algo sobre el cuerpo o sobre lo que sea que te pueda generar más una inseguridad personal".

LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE SU MAMÁ GLORIA CARRÁ EN EL VIDEOCLIP Y LOS PROYECTOS A FUTURO

¿Cómo convenciste a tu mamá para que sea parte?

La idea era que un poco sorprenda. La verdad es que no tuve que convence mucho, al toque que le dije se recontra copo y fue re lindo grabar con ella y sentirme acompañada por mi mamá en esta canción que la siento como una re nueva etapa y para mí es re especial que esté.

¿Cómo te preparas para lo que se viene?

Tranquila, contenta y con muchas ganas de poder seguir sacando canciones todos los meses. Armar un buen repertorio de música para el año que viene poder cumplir mi sueño de hacer un show en vivo mío. Mostrar mis canciones, cantar mis canciones en algún teatro, nunca hice eso, nunca presenté mis temas y siento que es algo que lo tengo re pendiente.

SU PARECIDO CON LA JOAQUI Y LOS MEMES EN REDES SOCIALES

Durante los últimos meses, Ángela Torres fue el blanco de los memes y comentarios por su parecido con la cantante La Joaqui.

A raíz de esto, ella contó como lo vive y que es lo que le genera. "Me causa gracia y a la vez me encanta porque la recontra banco a La Joaqui, me encanta lo que hace, me parece una persona increíble, me encanta como habla", comenzó diciendo.

Luego, continuó: "Después hay comentarios que ya vienen con maldad, eso ya me molesta. Yo no tengo la culpa de parecerme a La Joaqui, yo no me operé toda la cara para parecerme a nadie. Es como que a veces quiero salir a decir algo sobre esto, pero después me doy cuenta que es perder el tiempo y que la gente siempre va a tener algo para decir y que uno tiene que estar enfocado en sus cosas y sus metas".

angela torres kity 2

VIDEOCLIP OFICIAL DE KITTY DE ÁNGELA TORRES

Angela Torres - Kitty (Video Oficial)