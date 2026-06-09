Moria Casán fue distinguida con el premio Ana Frank y compartió su emoción: "Una noche muy especial"
La One fue distinguida por su trayectoria y su compromiso en la visibilización y defensa de las minorías.
Moria Casán fue una de las figuras reconocidas en la tercera edición de los premios Ana Frank, una distinción que destaca el compromiso con los derechos humanos, la inclusión y la lucha contra la discriminación. En su caso, el reconocimiento llegó por su trayectoria y su constante apoyo a las personas LGBTQ+.
La iniciativa es promovida por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina, que cada año distingue a personalidades, instituciones, medios de comunicación y jóvenes que se destacan por fomentar la convivencia pacífica y el respeto por la diversidad.
Tras la ceremonia, la conductora se refirió al galardón durante su ciclo La mañana con Moria y compartió la emoción que le generó recibir esta distinción. “Tuve una noche muy especial, hermosa, me entregaron el premio Ana Frank. Recibirlo para mí ha sido muy importante”.
Además, durante su discurso, reflexionó sobre el significado que tiene este reconocimiento y remarcó la importancia de construir una sociedad más inclusiva.
“No es un premio más, tiene una gran connotación, ética, de valores… Me emocionó que no lo puedo creer. No lo sentí como una lucha, creo que sin querer establecí una lucha por tener empatía por la diversidad. Para mí son todos iguales. Todos debemos respetar para que podamos vivir en una diversidad hermosa”, expresó.
Natalia Oreiro, Leonardo Sbaraglia y Benjamín Ávila fueron reconocidos por su compromiso social
El tramo cultural de la ceremonia estuvo marcado por una serie de reconocimientos a figuras destacadas de la comunicación, la literatura y el arte por su compromiso con distintas causas sociales y democráticas.
La jornada comenzó con la premiación a Ernesto Tenembaum, distinguido “por su compromiso con la verdad, la libertad de expresión y la defensa de los valores democráticos”, y a Claudia Piñeiro, reconocida por “dedicar su escritura a la promoción de la justicia, los derechos de las mujeres y la libertad de expresión”.
Tras recibir el galardón, Piñeiro agradeció la distinción y resaltó el trabajo del CAFA en defensa de la universidad pública y de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+.
Otro de los momentos destacados fue el reconocimiento a Natalia Oreiro, en el marco de la premiación a la película La mujer de la fila, que narra la lucha de Andrea Casamento por la liberación de su hijo, encarcelado injustamente. La actriz envió un video para agradecer la distinción y expresó que “hoy más que nunca necesitamos no mirar para otro lado para tener un camino hacia la paz, la tolerancia y la diversidad”.
El reconocimiento fue compartido con Benjamín Ávila, director del film. La entrega estuvo a cargo de Victoria Ginzberg, secretaria de redacción de Página/12, en representación del Grupo Octubre.
Durante su discurso, Ávila cuestionó la situación actual del sector cultural y sostuvo que “hoy en nuestro país quieren callar a los artistas y comunicadores mientras destruyen el sistema productivo y social, a los jubilados, discapacitados y a las universidades". "Aunque callen a uno, a dos, a cien, hay miles más que seguiremos comunicando“, cerró.
Por su parte, Leonardo Sbaraglia recibió una distinción por “su trayectoria de compromiso social a través del cine y el teatro”. Al agradecer el reconocimiento, el actor reflexionó sobre la importancia de la memoria colectiva y afirmó: “Debemos seguir preguntándonos qué hacemos con la memoria en nuestro presente; la memoria habla de nuestra capacidad activa de mirar al otro y de no sentirnos indeferentes ante el dolor ajeno”.
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