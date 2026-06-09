Moria Casán fue distinguida con el premio Ana Frank y compartió su emoción: "Una noche muy especial"

Moria Casan recibio un premio Ana Frank

Natalia Oreiro, Leonardo Sbaraglia y Benjamín Ávila fueron reconocidos por su compromiso social

El tramo cultural de la ceremonia estuvo marcado por una serie de reconocimientos a figuras destacadas de la comunicación, la literatura y el arte por su compromiso con distintas causas sociales y democráticas.

La jornada comenzó con la premiación a Ernesto Tenembaum, distinguido “por su compromiso con la verdad, la libertad de expresión y la defensa de los valores democráticos”, y a Claudia Piñeiro, reconocida por “dedicar su escritura a la promoción de la justicia, los derechos de las mujeres y la libertad de expresión”.

Tras recibir el galardón, Piñeiro agradeció la distinción y resaltó el trabajo del CAFA en defensa de la universidad pública y de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+.

Otro de los momentos destacados fue el reconocimiento a Natalia Oreiro, en el marco de la premiación a la película La mujer de la fila, que narra la lucha de Andrea Casamento por la liberación de su hijo, encarcelado injustamente. La actriz envió un video para agradecer la distinción y expresó que “hoy más que nunca necesitamos no mirar para otro lado para tener un camino hacia la paz, la tolerancia y la diversidad”.

El reconocimiento fue compartido con Benjamín Ávila, director del film. La entrega estuvo a cargo de Victoria Ginzberg, secretaria de redacción de Página/12, en representación del Grupo Octubre.

Durante su discurso, Ávila cuestionó la situación actual del sector cultural y sostuvo que “hoy en nuestro país quieren callar a los artistas y comunicadores mientras destruyen el sistema productivo y social, a los jubilados, discapacitados y a las universidades". "Aunque callen a uno, a dos, a cien, hay miles más que seguiremos comunicando“, cerró.

Por su parte, Leonardo Sbaraglia recibió una distinción por “su trayectoria de compromiso social a través del cine y el teatro”. Al agradecer el reconocimiento, el actor reflexionó sobre la importancia de la memoria colectiva y afirmó: “Debemos seguir preguntándonos qué hacemos con la memoria en nuestro presente; la memoria habla de nuestra capacidad activa de mirar al otro y de no sentirnos indeferentes ante el dolor ajeno”.