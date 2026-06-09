José Alperovich y Marianela Mirra fueron vistos juntos durante una salida de la prisión domiciliaria

Entre las condiciones impuestas por el juez Juan María Ramos Padilla figuran el uso obligatorio de una tobillera electrónica, el pago de una caución real de 400 millones de pesos y diversas restricciones vinculadas a su conducta durante el cumplimiento de la pena.

Además, el exmandatario tiene prohibido mantener cualquier tipo de contacto, ya sea directo o indirecto, con la denunciante y su entorno cercano. Tampoco puede realizar manifestaciones públicas que hagan referencia a la víctima o que puedan interpretarse como intentos de desacreditarla.

La aparición pública de Alperovich, en el marco de una salida autorizada por la Justicia, volvió a generar repercusiones en redes sociales y reabrió el debate sobre las condiciones bajo las cuales cumple la condena impuesta en su contra.