José Alperovich y Marianela Mirra fueron vistos juntos durante una salida de la prisión domiciliaria
El exgobernador de Tucumán, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, fue fotografiado junto a la ex Gran Hermano durante una salida.
José Alperovich volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se difundiera una imagen suya en la vía pública junto a Marianela Mirra. La fotografía fue compartida por la influencer Pochi en sus redes sociales y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.
En la postal se puede ver al exgobernador de Tucumán acompañado por su pareja y por personal de custodia policial. Según trascendió, la salida estuvo vinculada a un control médico y contaba con la autorización correspondiente de la Justicia.
Junto a la imagen, Pochi recordó la situación judicial del exfuncionario y escribió: “Alperovich junto a su pareja, la ex GH Marianela Mirra, saliendo de un control médico con su custodia policial. No se olviden que se encuentra condenado a la pena de 16 años de prisión por el abuso sexual reiterado contra su sobrina”.
Las condiciones de su prisión domiciliaria
Alperovich cumple actualmente prisión domiciliaria, un beneficio que le fue otorgado en julio de 2025. La medida se encuentra sujeta a una serie de requisitos y controles establecidos por la Justicia.
Entre las condiciones impuestas por el juez Juan María Ramos Padilla figuran el uso obligatorio de una tobillera electrónica, el pago de una caución real de 400 millones de pesos y diversas restricciones vinculadas a su conducta durante el cumplimiento de la pena.
Además, el exmandatario tiene prohibido mantener cualquier tipo de contacto, ya sea directo o indirecto, con la denunciante y su entorno cercano. Tampoco puede realizar manifestaciones públicas que hagan referencia a la víctima o que puedan interpretarse como intentos de desacreditarla.
La aparición pública de Alperovich, en el marco de una salida autorizada por la Justicia, volvió a generar repercusiones en redes sociales y reabrió el debate sobre las condiciones bajo las cuales cumple la condena impuesta en su contra.
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