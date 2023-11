Aníbal Lotocki denunció a Jorge Rial, Facundo Pastor, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi

Brey se detuvo específicamente para hablar del caso de Rial: "Es por diferentes alusiones e inexistentes prácticas médicas adjudicables al denunciante. Incluso, pone el link de cuando Jorge dijo en Argenzuela: 'Silvina Luna no murió, a Silvina la mataron, la mató la malapraxis, pero tiene nombre y apellido: Aníbal Lotocki'... Así a cada uno de los diferentes denunciados".

anibal lotocki

De igual manera, Mariana agregó: "Jorge Rial no está notificado de esto, se enteró de la misma forma que nos enteramos todos nosotros. Le pregunté a un abogado sobre este tema y me dijo 'esto no existe'".

“Las causas ya tienen radicación. No es algo que se vaya a resolver de inmediato, porque venimos preparando las denuncias desde hace un par de meses, cuando los medios empezaron a tratar el tema y se hicieron un montón de manifestaciones públicas que no son correctas”, sostuvo la abogada Ileana Lombardo.

Por último, la letrada adelantó que está por presentar otras 8 denuncias en contra de personas que hablaron sobre Aníbal Lotocki.