VIDEO: Qué dijo Mirtha Legrand en su esperada vuelta a la TV tras su ausencia por problemas de salud

VIDEO: el conmovedor agradecimiento de Mirtha Legrand

“Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar y por eso no vine por tres programas. Tomé antibióticos, de todo, pero buenos; así son las bronquitis”, recordó la experimentada conductora en los primeros minutos de la emisión. Debido a su exitosa recuperación, la "Chiqui" le dedicó un cálido saludo a los profesionales de la salud por "tanto cariño" y, muy especialmente, a su nieta Juana Viale, quien se encargó de reemplazarla de manera impecable en la conducción de la "mesaza".