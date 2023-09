La furia de una vecina de Aníbal Lotocki: "Le tiraría piedras, es un asesino"

vecina lotoki con pamela david

Desde la puerta de la casa de Aníbal Lotocki, una señora llamada María Rosa miró a la cámara de Desayuno Americano y repudió al cirujano, afectada por la muerte de Silvina Luna.

“Vine a esta casa y me decían si quería tirarle huevos. No, la docena de huevos sale 1800 pesos. Yo lo que le tiraría serían piedras, no huevos a este asesino. Porque es un asesino”, dijo la señora. “Lo ponen a L-Gante en la cárcel y el que mata gente está suelto. ¿Cómo es eso? No entiendo nada”, reflexionó enojada.