Los chats entre Silvina Luna y Aníbal Lotocki tras la cirugía estética fatal

Los chats entre Silvina Luna y Aníbal Lotocki tras la cirugía estética

"Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme", escribió Silvina Luna el 25 de julio de 2012.

"No sé si fue el avión o el calor de acá pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta", consultó la modelo.

Cinco días más tarde, el 30 de julio de 2012, Luna reportó la evolución de su estado: "Los pinchazos siguen. Tengo algo duro alrededor del muslo. ¿Se pudo haber encapsulado?", pero la respuesta de Aníbal Lotocki fue estandarizada y a la distancia.

"Lo que sentís es parte de la cicatrización", aseguró el médico -quien reconoce no estar especializado en cirugía plástica- antes de sugerir que la modelo se hiciera "masajes o drenajes en la zona" y que tomara ibuprofeno "que con eso se tiene que solucionar la cuestión".

Después de insistir con el cirujano, Luna cambió de médicos y los profesionales de la salud que la vieron hasta la fecha empezaron a declarar en la causa por mala praxis que ella le inició a Lotocki.

Según los testimonios, el dolor de Luna durante su viaje a Ibiza tenía que ver con granulomas en los muslos y tumoraciones producto del exceso de metacrilato que le había aplicado Lotocki.