"Antes de Hawkins...": confirman cuándo se estrena la nueva serie sobre "Stranger Things"
Netflix sorprendió este viernes con el anuncio de "Otros mundos: Una aventura de Stranger Things", que parece explora los orígenes de la historia antes de llegar a Hawkins.
El universo expandido de una de las franquicias más exitosas del streaming continúa creciendo. Netflix confirmó oficialmente la fecha de lanzamiento de "Otros mundos: Una aventura de Stranger Things", la nueva producción vinculada a la icónica serie creada por los hermanos Duffer.
A través de un sorpresivo anuncio en sus redes sociales oficiales, la plataforma acompañó el primer adelanto con un mensaje que comenzó a revelar la trama de este nuevo proyecto.
"Antes de Hawkins, estaba Marion. 'Otros mundos: Una aventura de Stranger Things' llega en 2028, solo en Netflix", indicaron.
De qué trata "Otros mundos: Una aventura de Stranger Things" y qué esperar para 2028
Aunque los detalles del argumento se mantienen bajo estricto hermetismo, la confirmación de la ambientación previa a los sucesos de Hawkins indica que el proyecto profundizará en los orígenes y eventos anteriores a la historia de Once y su grupo de amigos.
La mención a "Marion" abre el juego a nuevos escenarios y personajes dentro de la mitología del Upside Down (El Otro Lado), expandiendo la narrativa de la serie original hacia nuevos horizontes temporales y geográficos.
De acuerdo con el adelanto difundido por el gigante de streaming, la trama se correrá del eje tradicional para explorar nuevos horizontes en la cronología de la franquicia. El lema oficial con el que se presentó el proyecto anticipa un cambio rotundo de escenario:
Tras el cierre de la historia principal protagonizada por Eleven y el grupo de jóvenes de Hawkins, este nuevo título promete indagar en los oscuros misterios del universo fantástico desde una locación inédita, renovando las expectativas de millones de fanáticos en todo el mundo.
Por el momento, los fanáticos deberán armarse de paciencia, ya que el estreno está programado de manera exclusiva en la plataforma para 2028.
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