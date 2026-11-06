"Antes de Hawkins...": confirman cuándo se estrena la nueva serie sobre "Stranger Things"

De acuerdo con el adelanto difundido por el gigante de streaming, la trama se correrá del eje tradicional para explorar nuevos horizontes en la cronología de la franquicia. El lema oficial con el que se presentó el proyecto anticipa un cambio rotundo de escenario:

Tras el cierre de la historia principal protagonizada por Eleven y el grupo de jóvenes de Hawkins, este nuevo título promete indagar en los oscuros misterios del universo fantástico desde una locación inédita, renovando las expectativas de millones de fanáticos en todo el mundo.

Por el momento, los fanáticos deberán armarse de paciencia, ya que el estreno está programado de manera exclusiva en la plataforma para 2028.