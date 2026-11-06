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Córdoba: murió Gastón Reartes, histórico operador de radio

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“Gastoncito” falleció en el Sanatorio Allende tras atravesar un cuadro de severas complicaciones de salud.

Murió Gastón Reartes

Murió Gastón Reartes

El histórico operador técnico de la radio cordobesa La Popu, Gastón Reartes, murió en la madrugada de este viernes en el Sanatorio Allende, tras atravesar un cuadro de severas complicaciones de salud durante las últimas dos semanas.

Reartes era una reconocida figura de la radiofonía cordobesa, integrante del programa “Para Todos” junto a Titi Ciabattoni y Roberto Pratto.

Además, el operador trabajaba como DJ y lideraba una empresa de sonido, iluminación y pantallas LED para eventos.

Sus restos son velados desde las 7:30 de este viernes en la Sala C de Juan Caruso Sepelios y el cortejo fúnebre partirá a las 15:00 hacia el Cementerio Parque Los Álamos, en Córdoba.

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