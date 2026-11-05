Javier Milei romperá el silencio tras la caída de Santiago Peña con un discurso en La Rural

A punto de entrar en su cuarto y último año del mandato, Milei eligió el hermetismo para su cita de este viernes en días en que se desplomó el gobierno de su colega y aliado regional Santiago Peña por los efectos de lo que ya fue descrito como una estafa financiera.

Desde Casa Rosada sólo confirmaron que están "monitoreando los acontecimientos" en Paraguay, como también lo hizo cuando Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales en Brasil.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro.

Por pintoresco que parezca, el mandatario argentino lanzó un "MAGA!" al estilo Donald Trump al presentar en X un clip de la Argentina Week 2027 en Nueva York, que probablemente sea por las siglas "Make Argentina Great Again" y no por el lema del presidente estadounidense, quien recibió una paliza electoral esta semana en los comicios de medio término.

De esos resultados electorales no dijo ni mú.