Javier Milei romperá el silencio tras la caída de Santiago Peña con un discurso en La Rural
Tras evitar hacer comentarios públicos sobre la renuncia de su colega en Paraguay, Javier Milei se presentará ante la cúpula de la Sociedad Rural en Palermo.
El presidente Javier Milei podría pronunciarse este viernes sobre la renuncia y escándalo de Santiago Peña en Paraguay, y la ocasión elegida sería la reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que se celebrará en el predio ferial de Palermo.
Milei se volvió más contemplativo ante los eventos mundiales, o al menos dejó de volcar su efusividad en redes sociales. Así quedó en evidencia este jueves, con la renuncia de Peña a causa del derrumbe del banco ueno bank, que afectó a miles de ahorristas a ambos lados de la frontera.
"El Presidente va a hablar", confirmaron desde Casa Rosada, pero no trascendieron detalles ni sobre el contenido de su disertación ni sobre la cobertura mediática que pueda tener.
La cita está pensada para que el Presidente hable directo con actores del campo en La Rural de Palermo en medio del balance anual de las entidades del campo y las proyecciones de cara a 2027, que será un año electoral.
De hecho, en años anteriores Javier Milei se presentó a eventos similares con carpetas con propuestas para el sector e informes sobre las espectativas del Gobierno, y las proyecciones.
A punto de entrar en su cuarto y último año del mandato, Milei eligió el hermetismo para su cita de este viernes en días en que se desplomó el gobierno de su colega y aliado regional Santiago Peña por los efectos de lo que ya fue descrito como una estafa financiera.
Desde Casa Rosada sólo confirmaron que están "monitoreando los acontecimientos" en Paraguay, como también lo hizo cuando Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales en Brasil.
Por pintoresco que parezca, el mandatario argentino lanzó un "MAGA!" al estilo Donald Trump al presentar en X un clip de la Argentina Week 2027 en Nueva York, que probablemente sea por las siglas "Make Argentina Great Again" y no por el lema del presidente estadounidense, quien recibió una paliza electoral esta semana en los comicios de medio término.
De esos resultados electorales no dijo ni mú.
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