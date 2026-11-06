"Sacrificio: Los elegidos": Chris Evans y Anya Taylor-Joy, en una de las películas más particulares del año

Mike es probablemente el personaje que mejor aprovecha esa mezcla. Pasó buena parte de su carrera interpretando héroes frente a una cámara y ahora queda atrapado en una situación donde tiene que decidir qué hacer cuando no existe un guion que le marque el camino.

Chris Evans se presta muy bien a esa burla sobre su propia imagen de estrella de acción. Anya Taylor-Joy va hacia el extremo opuesto con Joan, completamente convencida de su misión incluso cuando sus decisiones empiezan a llevar todo hacia lugares cada vez más delirantes.

El problema para mí está en el tono. “Sacrificio: Los elegidos” quiere hacer reír, generar tensión y al mismo tiempo dejar una reflexión sobre aquello que está mostrando, pero no siempre consigue que esas partes funcionen juntas.

Hay momentos donde el absurdo y el humor negro encajan perfectamente con la crítica, y otros donde la película cambia de registro demasiado rápido. Una situación puede estar llevada completamente al ridículo y, poco después, buscar un peso dramático que cuesta encontrar después de todo lo que acabamos de ver.

Algo parecido ocurre con varias de las ideas que aparecen durante la historia. Hay una crítica al ego, al dinero, a quienes utilizan determinadas causas para mostrarse y también a quienes terminan convirtiendo sus convicciones en fanatismo, pero son tantas las cosas que la película pone sobre la mesa que algunas quedan menos desarrolladas de lo que podrían.

Eso no significa que el viaje no tenga momentos muy logrados. El delirio forma parte del atractivo de “Sacrificio: Los elegidos” y cuando Gavras encuentra el equilibrio entre lo disparatado y aquello que quiere cuestionar, la película encuentra también sus mejores momentos.

El elenco ayuda mucho en ese juego. Junto a Evans y Taylor-Joy aparecen Vincent Cassel, Salma Hayek, John Malkovich, Charli XCX, Yung Lean, Sam Richardson y Ambika Mod. Gavras, director de “Athena” e hijo del cineasta Costa-Gavras, escribió el guion junto a Will Arbery.

“Sacrificio: Los elegidos” se estrenó este jueves 5 de noviembre en los cines argentinos.