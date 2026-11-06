"Sacrificio: Los elegidos": Chris Evans y Anya Taylor-Joy, en una de las películas más particulares del año
Romain Gavras reúne a un elenco cargado de estrellas en una sátira sobre el medio ambiente, las élites y los extremismos que lleva su historia hacia lugares completamente disparatados.
Chris Evans y Anya Taylor-Joy encabezan “Sacrificio: Los elegidos”, la nueva película de Romain Gavras que se estrenó este jueves 5 de noviembre en los cines argentinos. Una gala benéfica, millonarios preocupados por el planeta, un grupo de fanáticos, una antigua profecía y un volcán forman parte de una historia que desde el comienzo deja claro que el delirio tendrá un lugar importante.
Evans interpreta a Mike Tyler, una estrella de Hollywood que atraviesa un mal momento profesional y llega a una exclusiva gala contra el cambio climático intentando recuperar algo del protagonismo perdido. La noche cambia por completo cuando Joan (Taylor-Joy) y su grupo irrumpen en el evento convencidos de que deben cumplir una misión que podría salvar al mundo.
A partir de ahí, “Sacrificio: Los elegidos” empieza a mezclar géneros y a llevar a sus personajes hacia situaciones cada vez más disparatadas. Hay comedia negra, momentos de tensión y algo de aventura, pero detrás de todo aparece una sátira ambiental donde prácticamente nadie queda demasiado bien parado.
Los millonarios hablan sobre la necesidad de salvar el planeta mientras aprovechan la causa para alimentar su propia imagen. Los activistas, en cambio, están tan convencidos de aquello que defienden que cualquier límite parece negociable. Y las celebridades tampoco escapan de la crítica: incluso en medio del caos, muchas siguen preocupadas por conservar su lugar dentro del espectáculo.
Una sátira que por momentos quiere abarcar demasiado
Gavras exagera todo deliberadamente. Los personajes son caricaturescos, algunas situaciones bordean lo ridículo y la película se permite ir cada vez más lejos con ese juego, aunque detrás de todo ese disparate hay una crítica bastante clara sobre nuestra relación con el medio ambiente y las personas que aseguran estar preocupadas por él.
Mike es probablemente el personaje que mejor aprovecha esa mezcla. Pasó buena parte de su carrera interpretando héroes frente a una cámara y ahora queda atrapado en una situación donde tiene que decidir qué hacer cuando no existe un guion que le marque el camino.
Chris Evans se presta muy bien a esa burla sobre su propia imagen de estrella de acción. Anya Taylor-Joy va hacia el extremo opuesto con Joan, completamente convencida de su misión incluso cuando sus decisiones empiezan a llevar todo hacia lugares cada vez más delirantes.
El problema para mí está en el tono. “Sacrificio: Los elegidos” quiere hacer reír, generar tensión y al mismo tiempo dejar una reflexión sobre aquello que está mostrando, pero no siempre consigue que esas partes funcionen juntas.
Hay momentos donde el absurdo y el humor negro encajan perfectamente con la crítica, y otros donde la película cambia de registro demasiado rápido. Una situación puede estar llevada completamente al ridículo y, poco después, buscar un peso dramático que cuesta encontrar después de todo lo que acabamos de ver.
Algo parecido ocurre con varias de las ideas que aparecen durante la historia. Hay una crítica al ego, al dinero, a quienes utilizan determinadas causas para mostrarse y también a quienes terminan convirtiendo sus convicciones en fanatismo, pero son tantas las cosas que la película pone sobre la mesa que algunas quedan menos desarrolladas de lo que podrían.
Eso no significa que el viaje no tenga momentos muy logrados. El delirio forma parte del atractivo de “Sacrificio: Los elegidos” y cuando Gavras encuentra el equilibrio entre lo disparatado y aquello que quiere cuestionar, la película encuentra también sus mejores momentos.
El elenco ayuda mucho en ese juego. Junto a Evans y Taylor-Joy aparecen Vincent Cassel, Salma Hayek, John Malkovich, Charli XCX, Yung Lean, Sam Richardson y Ambika Mod. Gavras, director de “Athena” e hijo del cineasta Costa-Gavras, escribió el guion junto a Will Arbery.
“Sacrificio: Los elegidos” se estrenó este jueves 5 de noviembre en los cines argentinos.
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