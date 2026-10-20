Antonio Grimau: los desgarradores mensajes de despedida de los famosos y el dolor de sus colegas

"Él era muy serio, pero hacía chistes muy ingeniosos, muy inteligentes, muy ácido, pero siempre muy atento a todo, muy respetuoso", señaló al evocar su personalidad. Más tarde, la cantante publicó una fotografía junto al actor y le dedicó unas palabras que sintetizaron el afecto que les unía: "Llego a México, veo el celular y estás ahí, con tu calma sonrisa, no puedo creer la noticia... Fue un honor compartir Soy Gitano y Hello Dolly juntos. Siempre en mi corazón".

Osvaldo Santoro se quebró al recordar a su amigo

Otro de los testimonios más conmovedores fue el de Osvaldo Santoro, quien compartía una amistad de muchos años con Grimau. Durante una entrevista en A la Barbarossa, el actor no pudo ocultar su angustia al hablar de la muerte de su colega y recordó el amor que sentía por la profesión.

"Era una persona entrañable", expresó, antes de destacar que Grimau había mantenido su compromiso artístico incluso cuando atravesaba dificultades de salud.

Santoro también recordó el trabajo que realizaron juntos en una obra junto a Osvaldo Laport y destacó la entrega de su compañero hasta el último momento. Según explicó, el actor amaba profundamente su oficio y conservaba una actitud afectuosa con quienes lo rodeaban.

La noticia lo había golpeado especialmente porque mantenía contacto con la familia del intérprete y seguía de cerca su situación. Aunque reconoció que el desenlace podía ser previsible por el deterioro que había experimentado, no dejó de manifestar su dolor ante la pérdida.

Roly Serrano lamentó no haber vuelto a verlo

Roly Serrano fue otro de los artistas que expresó su pesar. Durante una comunicación televisiva, reconoció que acababa de enterarse del fallecimiento y recordó a Grimau como un hombre generoso, divertido y buen compañero. "Yo lo quería mucho a Antonio, mucho. Me acabo de enterar, no lo sabía", manifestó, visiblemente afectado.

El actor evocó especialmente el último encuentro que habían compartido durante el estreno de una obra teatral. Aquella noche se sentaron juntos y pasaron horas riéndose, como si fueran dos jóvenes que disfrutaban de una salida entre amigos. Serrano lamentó que, después de aquel encuentro, ambos se hubieran prometido volver a verse, tomar un café y ponerse al día, pero nunca llegaran a concretarlo.

"Nos llamamos, tomamos un café, y después no pasa nada. Y es una mierda eso", expresó entre lágrimas, en una reflexión sobre esos encuentros que se postergan y adquieren otro significado cuando alguien ya no está.

Arturo Puig recordó al actor y al compañero

Arturo Puig también se mostró profundamente conmovido por la muerte de Grimau. El actor y director recordó las distintas oportunidades en las que trabajaron juntos y destacó la solvencia con la que su colega encaraba cada desafío profesional.

"Yo siempre lo llamé a él para dirigirlo porque sabía que era un profesional extraordinario", explicó. En ese sentido, rememoró que Grimau llegaba al primer ensayo con la letra aprendida, una cualidad que le brindaba seguridad a la hora de poner en marcha una obra.

Puig evocó las experiencias compartidas en Hello, Dolly! y Piel de Judas, además de otros encuentros que fortalecieron su relación profesional y personal. "Era un gran actor, un tipo divino", sostuvo. Luego resumió el sentimiento que le provocaba la pérdida con una frase tan breve como elocuente: "Se va un amigo y un gran actor".

Pilar Smith y Alberto Fernández de Rosa se sumaron a las despedidas

La periodista Pilar Smith también le dedicó un mensaje al intérprete en sus redes sociales. Junto a una fotografía en la que aparece Grimau caracterizado como Sandro, recordó al artista y expresó su tristeza por la noticia. "Qué triste noticia. Falleció Antonio Grimau (1944-2026). Un actor muy querido y una gran persona. QEPD", escribió, al homenajear a quien había interpretado al ídolo musical en la serie biográfica Sandro de América.

Por su parte, Alberto Fernández de Rosa compartió una despedida en Facebook en la que destacó tanto la trayectoria del actor como su compromiso con el oficio. "Un buen tipo, un profesional con trayectoria llena de logros, con el balance entre el entretenimiento y el compromiso estético de quien vive de y para su trabajo", escribió.

Además, lo describió como un hombre humilde, afectuoso y solidario, y cerró su publicación con una referencia musical cargada de melancolía: "Qué solo me voy quedando, mi viejo tunal", una frase que atribuyó a Villar y Arnedo Gallo.

Moria Casán y el homenaje del mundo teatral

Moria Casán fue otra de las figuras que despidieron al intérprete. Durante su programa La mañana con Moria, la conductora destacó tanto su talento como su calidad humana. "Una persona encantadora, un artista increíble. Se lo va a extrañar mucho, son actores de raza", expresó al recordar a Grimau.

Desde el Multiteatro, el espacio teatral dirigido por Carlos Rottemberg, también publicaron un mensaje de despedida acompañado por una fotografía del actor. La institución destacó su condición de protagonista inolvidable de la televisión argentina y su capacidad para trascender hacia el teatro. "Con su partida, se va una excelente persona, un gran compañero y un actor de raza", expresaron desde la cuenta oficial del complejo teatral.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices, que confirmó el fallecimiento, también rindió homenaje al artista y a su recorrido profesional. "A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino", señaló la entidad, que envió sus condolencias a los seres queridos del intérprete.