Preocupa la salud de Marc Singer: fue internado de urgencia
El legendario actor de 78 años y protagonista de Invasión Extraterrestre sufrió una descompensación y fue internado de urgencia. Los detalles.
El recordado actor Marc Singer, quien alcanzó la cima de la popularidad internacional tras dar vida al inolvidable periodista Mike Donovan en la icónica producción de ciencia ficción "V, Invasión Extraterrestre", enfrenta un complejo cuadro de salud que encendió las alarmas de la industria del entretenimiento.
Según reportaron fuentes internacionales, el artista canadiense de 78 años fue hospitalizado de manera inmediata durante el pasado fin de semana, como consecuencia de una severa descompostura física.
Pese a que el círculo íntimo del intérprete optó por mantener en estricta reserva los detalles del diagnóstico clínico y no ha difundido un informe oficial sobre su estado, distintas postales registradas por los medios fotográficos en la vía pública durante las últimas semanas ya daban cuenta de una notoria fragilidad en su aspecto físico.
Los inicios de su carrera y el impacto de un éxito sin precedentes
Nacido en la ciudad canadiense de Vancouver y criado en territorio estadounidense, Singer dio sus primeros pasos profesionales en el ámbito audiovisual participando en proyectos cinematográficos de bajo presupuesto, entre los que destaca la película de culto "Invasión Junk" ("The Beast Master", de 1982), además de diversos papeles secundarios en la pantalla chica.
Sin embargo, el hito definitivo de su trayectoria profesional arribó a comienzos de los años ochenta. Entre 1983 y 1985, el actor encabezó la ambiciosa saga de ciencia ficción que se convirtió en un verdadero fenómeno social a escala planetaria.
En la trama de "V, Invasión Extraterrestre", Singer interpretó al intrépido reportero Mike Donovan, figura central que comandó la rebelión de la humanidad contra los denomianados "Visitantes". Aquellos supuestos aliados espaciales ocultaban bajo rostros humanos su auténtica fisonomía: reptiles gigantescos con apetito por la carne humana, liderados por figuras antagónicas como Diana y John.
La propuesta audiovisual, concebida en un principio como una miniserie de cuantioso presupuesto para la época, terminó marcando un hito imborrable en la historia de la televisión mundial. Hoy, tanto sus colegas del medio como admiradores de diversos rincones del globo siguen con enorme expectativa la evolución médica del artista, multiplicando las muestras de afecto y los deseos de recuperación en las plataformas digitales para el recordado héroe de la pantalla chica.
Te puede interesar
Dejá tu comentario