Preocupa la salud de Marc Singer: fue internado de urgencia

En la trama de "V, Invasión Extraterrestre", Singer interpretó al intrépido reportero Mike Donovan, figura central que comandó la rebelión de la humanidad contra los denomianados "Visitantes". Aquellos supuestos aliados espaciales ocultaban bajo rostros humanos su auténtica fisonomía: reptiles gigantescos con apetito por la carne humana, liderados por figuras antagónicas como Diana y John.

La propuesta audiovisual, concebida en un principio como una miniserie de cuantioso presupuesto para la época, terminó marcando un hito imborrable en la historia de la televisión mundial. Hoy, tanto sus colegas del medio como admiradores de diversos rincones del globo siguen con enorme expectativa la evolución médica del artista, multiplicando las muestras de afecto y los deseos de recuperación en las plataformas digitales para el recordado héroe de la pantalla chica.