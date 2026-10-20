Josefina Lynch reveló qué pasó con Emanuel Ortega en su estudio y fue contundente sobre los rumores de romance
La cantante contó cómo fueron los tres días que compartió con el músico para trabajar en un proyecto musical y negó haber sido la tercera en discordia en su separación de Julieta Prandi.
Josefina Lynch rompió el silencio sobre sus encuentros con Emanuel Ortega y dio detalles de las visitas que realizó al estudio de grabación del cantante, en medio de las versiones que la señalaron como una supuesta tercera en discordia en su separación de Julieta Prandi. La artista reconstruyó el origen del vínculo, explicó cómo se desarrollaron las jornadas de trabajo y fue tajante al descartar cualquier acercamiento sentimental con el músico.
En una entrevista con LAM, Lynch aseguró que el contacto se produjo por una iniciativa estrictamente profesional y destacó la predisposición de Ortega para ayudarla con su carrera musical. “Quiero dejar muy en claro que fue absolutamente profesional. Es una persona amorosa, respetuosa, muy talentosa”, sostuvo al referirse al artista, que quedó en el centro de la controversia tras conocerse la ruptura con la modelo y conductora.
Cómo fueron los encuentros de Josefina Lynch con Emanuel Ortega
Según relató la cantante, el acercamiento se produjo a través de Ana Paula Dutil, expareja de Ortega, con quien ya mantenía contacto por las redes sociales. Lynch le comentó que quería avanzar con su proyecto musical y consultó si podía comunicarse con el músico para grabar una versión de “Bang Bang”, el clásico popularizado por Nancy Sinatra.
“Le mandé un mensaje y le dije que quería grabar un cover de ‘Bang Bang’, de Nancy Sinatra. Me respondió bien y coordinamos para el viernes”, recordó sobre el primer intercambio. La idea era que Ortega conociera sus inquietudes artísticas y pudiera orientarla en el desarrollo de su repertorio.
La artista aclaró, además, que no alquiló el estudio de grabación, sino que el músico se lo prestó. “Me lo prestó, fue una generosidad”, explicó, al despejar las dudas que habían surgido alrededor de las condiciones en las que pudo utilizar el espacio.
Los encuentros se extendieron durante tres jornadas consecutivas. El viernes conversaron sobre sus intereses y objetivos musicales; el sábado trabajaron en su repertorio y en las posibilidades de desarrollar canciones propias; mientras que el domingo Lynch regresó para grabar coros. Durante esas sesiones, según contó, Ortega también le mencionó que tenía temas inéditos que podrían adaptarse a su estilo vocal.
La cantante precisó que las jornadas se extendieron hasta la noche, aunque descartó que hubieran terminado de madrugada. También señaló que en una de las ocasiones había otros músicos en el lugar, entre ellos Kevin Johansen, quien se encontraba trabajando con una banda.
La contundente respuesta de Josefina Lynch sobre un posible romance
Las visitas al estudio adquirieron otra dimensión cuando se conoció la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. La coincidencia temporal alimentó las especulaciones en las redes sociales y convirtió a Lynch en protagonista involuntaria de una controversia sentimental.
La artista atribuyó la situación a una desafortunada coincidencia de fechas. “Fue un mal timing que yo haya ido viernes, sábado y domingo, y el lunes explota todo”, resumió al explicar por qué su presencia en el estudio terminó bajo la lupa. Consultada sobre si había percibido alguna intención de seducción por parte de Ortega, Lynch fue categórica: “Cero, cero”. Además, insistió en que no existieron mensajes románticos ni intercambios íntimos entre ambos y defendió la conducta del cantante.
“Lo conocí y me parece una excelente persona, muy profesional y muy generosa. La verdad es que no pasó nada. Quiero que quede claro porque creo que se lo merece”, expresó, con el propósito de poner coto a las versiones que la vincularon con la ruptura.
Lynch también desmintió haber borrado las fotografías que había publicado durante sus visitas. Según explicó, las imágenes continúan disponibles en sus historias destacadas de Instagram y su intención había sido mostrar el estudio porque le había llamado la atención desde el punto de vista visual.
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