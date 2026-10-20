Josefina Lynch reveló qué pasó con Emanuel Ortega en su estudio y fue contundente sobre los rumores de romance

Los encuentros se extendieron durante tres jornadas consecutivas. El viernes conversaron sobre sus intereses y objetivos musicales; el sábado trabajaron en su repertorio y en las posibilidades de desarrollar canciones propias; mientras que el domingo Lynch regresó para grabar coros. Durante esas sesiones, según contó, Ortega también le mencionó que tenía temas inéditos que podrían adaptarse a su estilo vocal.

La cantante precisó que las jornadas se extendieron hasta la noche, aunque descartó que hubieran terminado de madrugada. También señaló que en una de las ocasiones había otros músicos en el lugar, entre ellos Kevin Johansen, quien se encontraba trabajando con una banda.

La contundente respuesta de Josefina Lynch sobre un posible romance

Las visitas al estudio adquirieron otra dimensión cuando se conoció la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. La coincidencia temporal alimentó las especulaciones en las redes sociales y convirtió a Lynch en protagonista involuntaria de una controversia sentimental.

La artista atribuyó la situación a una desafortunada coincidencia de fechas. “Fue un mal timing que yo haya ido viernes, sábado y domingo, y el lunes explota todo”, resumió al explicar por qué su presencia en el estudio terminó bajo la lupa. Consultada sobre si había percibido alguna intención de seducción por parte de Ortega, Lynch fue categórica: “Cero, cero”. Además, insistió en que no existieron mensajes románticos ni intercambios íntimos entre ambos y defendió la conducta del cantante.

“Lo conocí y me parece una excelente persona, muy profesional y muy generosa. La verdad es que no pasó nada. Quiero que quede claro porque creo que se lo merece”, expresó, con el propósito de poner coto a las versiones que la vincularon con la ruptura.

Lynch también desmintió haber borrado las fotografías que había publicado durante sus visitas. Según explicó, las imágenes continúan disponibles en sus historias destacadas de Instagram y su intención había sido mostrar el estudio porque le había llamado la atención desde el punto de vista visual.