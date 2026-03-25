Anuncian importantes cambios en los premios Latin Grammy 2026: las nuevas reglas y categorías

Otro punto central es la incorporación de reglas específicas sobre inteligencia artificial. La Academia remarcó que solo los creadores humanos podrán ser nominados o premiados. Sin embargo, se permitirá el uso de herramientas de IA siempre que la contribución humana sea significativa y predominante dentro de la obra.

También se anunciaron cambios administrativos, como nuevos requisitos para la corrección de créditos editoriales y la actualización de tarifas. A partir de ahora, las discográficas deberán abonar 5.000 dólares por modificaciones posteriores a las nominaciones, mientras que los miembros pagarán 1.000 dólares. Además, el proceso de inscripción tendrá una tarifa fija de 2.000 dólares.

El calendario del proceso ya está definido: el período de elegibilidad abarca del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026, con votaciones entre julio y octubre, culminando en la esperada ceremonia de noviembre, que será transmitida en vivo por Univision.