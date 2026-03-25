Anuncian importantes cambios en los premios Latin Grammy 2026: las nuevas reglas y categorías
La Academia Latina de la Grabación anunció cambios en categorías, elegibilidad y uso de IA para la 27a edición del 12 de noviembre en Las Vegas.
La Academia Latina de la Grabación oficializó una serie de actualizaciones en el proceso de premiación para la próxima entrega de los Latin Grammy, que tendrá lugar el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Además, se informó que las nominaciones se darán a conocer el 16 de septiembre a través de sus plataformas digitales.
Los cambios, definidos por los propios miembros de la institución —más de 7.000 profesionales de la música de 62 países—, buscan adaptarse a la evolución de la industria y reforzar la transparencia del sistema de votación.
Entre las principales novedades, se destaca la transformación de la categoría de Mejor Interpretación Urbana de Lengua Portuguesa en Mejor Álbum Urbano de Lengua Portuguesa. También se actualizaron nombres de ternas, como Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina, que pasará a llamarse Mejor Interpretación de Música Electrónica, y Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, que se simplifica a Mejor Interpretación Urbana.
En cuanto a los criterios de elegibilidad, se introdujeron ajustes en categorías relevantes. Para Productor del Año, ahora se exigirán al menos cinco créditos totales, mientras que en Mejor Nuevo Artista se establecieron límites más claros: no podrán participar quienes hayan lanzado más de tres álbumes o 25 sencillos.
Asimismo, se redefinieron condiciones en categorías como Mejor Álbum Instrumental —que permitirá hasta un 40% de contenido vocal— y Cantautor, donde se requerirá que los artistas compongan e interpreten al menos el 75% del material para ser elegibles.
Otro punto central es la incorporación de reglas específicas sobre inteligencia artificial. La Academia remarcó que solo los creadores humanos podrán ser nominados o premiados. Sin embargo, se permitirá el uso de herramientas de IA siempre que la contribución humana sea significativa y predominante dentro de la obra.
También se anunciaron cambios administrativos, como nuevos requisitos para la corrección de créditos editoriales y la actualización de tarifas. A partir de ahora, las discográficas deberán abonar 5.000 dólares por modificaciones posteriores a las nominaciones, mientras que los miembros pagarán 1.000 dólares. Además, el proceso de inscripción tendrá una tarifa fija de 2.000 dólares.
El calendario del proceso ya está definido: el período de elegibilidad abarca del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026, con votaciones entre julio y octubre, culminando en la esperada ceremonia de noviembre, que será transmitida en vivo por Univision.
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