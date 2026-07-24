Argentina tendrá cuatro representantes en La Velada del Año 6: quiénes son

Otro de los nombres fuertes será el de Lit Killah, referente de la música urbana argentina, que se medirá con el español Kidd Keo en un cruce que promete captar la atención tanto de los fanáticos del boxeo como de quienes siguen la escena musical. La previa ya posiciona ese enfrentamiento entre los platos fuertes de la jornada.

Gero Arias

El tercer representante será Gero Arias, creador de contenido conocido por sus desafíos físicos extremos en redes sociales. Tendrá una prueba de máxima exigencia frente a ViruZz, uno de los competidores con mayor experiencia en este tipo de eventos, por lo que aparece como uno de los cruces más exigentes desde el punto de vista deportivo.

La delegación argentina se completa con Angie Velasco, influencer y youtuber rosarina, quien enfrentará a la puertorriqueña Alondrissa en otro de los combates que integrarán una cartelera con representantes de distintos países.