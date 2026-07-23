Cazzu reflexionó sobre el racismo en la Argentina tras el Mundial 2026: "Pasa algo terrible y es que..."

La publicación de Samuel L. Jackson que generó polémica

Las declaraciones de Cazzu llegaron días después de que el actor estadounidense Samuel L. Jackson quedara en el centro de la polémica por compartir un mensaje contra la Argentina e impulsar un boicot deportivo hacia la Selección de Lionel Messi.

El artista difundió una publicación de la SEC Black Alumni Network que utilizaba una imagen inspirada en el personaje Stephen, al que interpretó en Django Unchained. En el montaje se veía al personaje con la camiseta de la Selección argentina y un gesto de enojo.

En la película dirigida por Quentin Tarantino, Stephen es el mayordomo de una plantación esclavista y uno de los principales antagonistas de la historia, caracterizado por su absoluta lealtad al sistema que sostiene.

Junto a la imagen, el mensaje compartido por Jackson decía: "Estimada comunidad negra... Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista". Además agregaba: "Si eres una persona negra alentando a Argentina, esto es lo que representas para mí".

La publicación generó un fuerte debate en redes sociales y reavivó las discusiones sobre la imagen del país en el exterior y las críticas que surgieron alrededor de la Selección argentina durante el Mundial.