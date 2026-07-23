Cazzu reflexionó sobre el racismo en la Argentina tras el Mundial 2026: "Pasa algo terrible y es que..."
La cantante Cazzu no se quedó afuera de la polémica mundial y habló sobre el tipo de racismo que se vive en el país, tras ser señalados por el mundo entero.
En medio de las repercusiones y las críticas que recibió la Selección Argentina y el país entero tras la final del Mundial 2026, Cazzu decidió intervenir en el debate desde sus redes sociales y compartió una profunda reflexión sobre el racismo y la discriminación en el país.
Durante una transmisión en vivo en Instagram, la cantante abordó la problemática desde una mirada social y remarcó que existen distintas formas de discriminación en América Latina. “Se me despertó esta idea: en Argentina y Latinoamérica hay mucho racismo, muchísimo racismo”, expresó al comenzar su análisis.
Luego aclaró: “No siempre es el mismo racismo que se vive en Estados Unidos, porque cada país tiene sus problemáticas sociales”.
La artista jujeña profundizó sobre cómo percibe esa situación en la sociedad argentina y aseguró: “Nosotros tenemos racismo para gente de diferente estratos sociales. En Argentina pasa algo terrible que es que en ocasiones no importa ni siquiera tu color de piel sino de dónde sos, cuánto tenés”.
Por último, dejó una contundente reflexión sobre el contexto actual: “Y eso me parece terrible, igual que me parece terrible que la gente discrimine por colores de piel o por orígenes culturales. Estamos viviendo momentos muy turbulentos”.
La publicación de Samuel L. Jackson que generó polémica
Las declaraciones de Cazzu llegaron días después de que el actor estadounidense Samuel L. Jackson quedara en el centro de la polémica por compartir un mensaje contra la Argentina e impulsar un boicot deportivo hacia la Selección de Lionel Messi.
El artista difundió una publicación de la SEC Black Alumni Network que utilizaba una imagen inspirada en el personaje Stephen, al que interpretó en Django Unchained. En el montaje se veía al personaje con la camiseta de la Selección argentina y un gesto de enojo.
En la película dirigida por Quentin Tarantino, Stephen es el mayordomo de una plantación esclavista y uno de los principales antagonistas de la historia, caracterizado por su absoluta lealtad al sistema que sostiene.
Junto a la imagen, el mensaje compartido por Jackson decía: "Estimada comunidad negra... Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista". Además agregaba: "Si eres una persona negra alentando a Argentina, esto es lo que representas para mí".
La publicación generó un fuerte debate en redes sociales y reavivó las discusiones sobre la imagen del país en el exterior y las críticas que surgieron alrededor de la Selección argentina durante el Mundial.
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