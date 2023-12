Jonas Brothers vuelven a Argentina: cuándo y dónde tocan

En esta reciente fase, los Jonas Brothers se sitúan en la cúspide, manteniéndose leales a su estilo y respaldados por casi dos décadas de experiencia. Después de su retorno triunfal y especialmente tras revelar la gira global “The Tour: Five Albums. One Night”, que abarcó Norteamérica en 2023, los seguidores locales anhelaban presenciar nuevamente su actuación en directo.