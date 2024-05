Ariel Diwan habló de su enfrentamiento con Gisela Bernal y por qué no ve a su hijo

diwan

Y siguió: "No hace mucho tiempo pensé que podía pasar eso (verlo), porque me junté con Gisela para arreglar el tema de la casa. Estuvo todo bien, pero con el tiempo me di cuenta que fue arreglar esa plata y nada más".

"Ella no quería que haya una revinculación. De eso ya pasó un año y no volvimos a hablar. Desde lo legal, no hay nada que hacer”, cerró Diwan por otro lado. En cuanto a Gisela Bernal, ella no habló hasta el momento sobre las palabras de quien fuera su pareja y crió a su hijo durante los primeros años de su vida.