Showrunner de "Off Campus" habló de la creación de la serie: "Queríamos contar una historia de sobrevivientes"

La entrevista completa con Louisa Levy

Hablar con una showrunner siempre es aprender un costado distinto y con una mirada experta cómo el imaginario colectivo tiene que plasmarse en pantalla. Porque, definitivamente, eso hizo Louisa Levy con los libros de Elle Kennedy, quien dejó una pieza magistral del new adult. Y, por eso, Levy comenzó hablando ante minutouno.com sobre el furor de este género y la importancia de sus adaptaciones.

"Es un género que toma lo que amamos de los adultos jóvenes, lo cual es esa chispa y las mariposas de los primeros amores que crece hasta la siguiente fase de la vida donde es un poco más maduro, más profundo, un poco más matizado", dijo en primera instancia. Luego, Levy sumó: "Además, creo que en los libros de Elle tenemos esta hermosa historia de amor a través de capas, que juega con los tropos esperados de un romance, pero los profundiza de manera que realmente permite que la historia sea accesible, emocional y resonante con una amplia audiencia".

En ese sentido, la showrunner reveló cómo fue hacer el balance entre mantener el romance y la emoción de esta historia con el trasfondo violento que vivieron los personajes. "Al final del día estos libros y la serie son muy alegres, positivos y optimistas, así que para equilibrar el tono de esa positividad con la violencia de la que hablas fue un desafío, pero fue importante porque nunca quisimos contar una historia pesada u oscura", aseguró ante minutouno.com. Tras esto, destacó: "Queríamos contar una historia como en los libros de Elle sobre los sobrevivientes y sobre personas que quieren vivir sus vidas no siendo arrastrados hacia abajo o agobiados por la violencia de su pasado".

off campus 3

"Es por eso que, al poder concentrarnos en lo positivo o en el seguir adelante, así fue cómo siempre equilibramos ese tono y también rendimos respeto a estos personajes y al hecho de que quieran llevar una vida sana", afirmó también. Tras esto, Levy habló sobre cómo construyeron la relación entre Hannah y Garret trabajando con Ella Bright y Belmont Cameli para traspasar a la pantalla momentos en los que con una mirada uno ya entiende lo que pasa en los personajes.

Asimismo, la directora fue tajante a la hora de hablar cómo fue desarrollar el hecho de no contar una masculinidad tóxica a lo largo de las temporadas, tanto la primera que ya se encuentra disponible como de la segunda que está próxima a estrenarse. Todos los detalles de la entrevista en el video.

La entrevista completa con Ella Bright & Belmont Cameli

La entrevista completa con Antonio Cipriano, Stephen Kalyn y Jalen Thomas Brooks