Showrunner de "Off Campus" habló de la creación de la serie: "Queríamos contar una historia de sobrevivientes"
Louisa Levy habló en exclusiva con minutouno.com durante el junket de prensa en Brasil y explicó cómo fue adaptar esta historia con un trasfondo tan profundo.
En el complejo arte de adaptar un best seller, hay una figura silenciosa que tiene la misión más crítica: proteger el alma de la historia mientras la traduce al lenguaje visual. Louisa Levy, la showrunner de "Off Campus", es la responsable de que esa "fantasía aspiracional" que tanto nos cautivó en los libros de Elle Kennedy hoy palpite con fuerza en Prime Video. Desde minutouno.com, en el marco de nuestra cobertura especial en Brasil, tuvimos el privilegio de sentarnos con ella para entender cómo se construye un éxito que no solo busca audiencias masivas, sino que intenta honrar ese "contrato emocional" que los fans firmamos hace años con la Universidad de Briar.
Hablar con Louisa es comprender que el fenómeno del New Adult no es una casualidad de algoritmo, sino el resultado de un respeto profundo por la narrativa de transición hacia la adultez. En nuestro junket exclusivo en San Pablo, la showrunner nos reveló los secretos detrás de la construcción de Garrett y Hannah, la importancia de mantener ese equilibrio perfecto entre el humor "jodón" de los vestuarios de hockey y la profundidad de los dramas familiares y sociales que atraviesan los protagonistas. Es, en esencia, una carta de amor a la profesión de contar historias que nos hagan sentir que, entre malentendidos y reconciliaciones, siempre hay un aprendizaje.
Lo que hace que la visión de Levy sea tan potente es su capacidad para entender que estas producciones ya no son simples "chick flicks", sino espejos donde una generación busca validación. Con la confirmación de una segunda temporada ya en el horizonte, Louisa nos dio las claves de por qué esta saga es solo el inicio de una era dorada para las adaptaciones literarias en el streaming. Su entusiasmo es contagioso y su rigor técnico es, sencillamente, impecable y seductor.
La entrevista completa con Louisa Levy
Hablar con una showrunner siempre es aprender un costado distinto y con una mirada experta cómo el imaginario colectivo tiene que plasmarse en pantalla. Porque, definitivamente, eso hizo Louisa Levy con los libros de Elle Kennedy, quien dejó una pieza magistral del new adult. Y, por eso, Levy comenzó hablando ante minutouno.com sobre el furor de este género y la importancia de sus adaptaciones.
"Es un género que toma lo que amamos de los adultos jóvenes, lo cual es esa chispa y las mariposas de los primeros amores que crece hasta la siguiente fase de la vida donde es un poco más maduro, más profundo, un poco más matizado", dijo en primera instancia. Luego, Levy sumó: "Además, creo que en los libros de Elle tenemos esta hermosa historia de amor a través de capas, que juega con los tropos esperados de un romance, pero los profundiza de manera que realmente permite que la historia sea accesible, emocional y resonante con una amplia audiencia".
En ese sentido, la showrunner reveló cómo fue hacer el balance entre mantener el romance y la emoción de esta historia con el trasfondo violento que vivieron los personajes. "Al final del día estos libros y la serie son muy alegres, positivos y optimistas, así que para equilibrar el tono de esa positividad con la violencia de la que hablas fue un desafío, pero fue importante porque nunca quisimos contar una historia pesada u oscura", aseguró ante minutouno.com. Tras esto, destacó: "Queríamos contar una historia como en los libros de Elle sobre los sobrevivientes y sobre personas que quieren vivir sus vidas no siendo arrastrados hacia abajo o agobiados por la violencia de su pasado".
"Es por eso que, al poder concentrarnos en lo positivo o en el seguir adelante, así fue cómo siempre equilibramos ese tono y también rendimos respeto a estos personajes y al hecho de que quieran llevar una vida sana", afirmó también. Tras esto, Levy habló sobre cómo construyeron la relación entre Hannah y Garret trabajando con Ella Bright y Belmont Cameli para traspasar a la pantalla momentos en los que con una mirada uno ya entiende lo que pasa en los personajes.
Asimismo, la directora fue tajante a la hora de hablar cómo fue desarrollar el hecho de no contar una masculinidad tóxica a lo largo de las temporadas, tanto la primera que ya se encuentra disponible como de la segunda que está próxima a estrenarse. Todos los detalles de la entrevista en el video.
La entrevista completa con Ella Bright & Belmont Cameli
La entrevista completa con Antonio Cipriano, Stephen Kalyn y Jalen Thomas Brooks
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