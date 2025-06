Arturo Puig recordó a Selva Alemán con un emotivo mensaje: "Por siempre"

Arturo Puig.jpg

El posteo generó una profunda emoción entre sus seguidores, incluidos reconocidos artistas como Georgina Barbarossa, Darío Barassi y Daniel Araoz. Entre los comentarios del público se destacaron mensajes llenos de ternura y admiración: "Aquellos que hemos amado y hemos perdido, no están más donde estaban, pero están siempre donde estamos nosotros", "¡Qué amor tan hermoso! ¡De esos que ni la muerte puede separar jamás! Estoy segura que Selva, desde donde está, suscribe tu mensaje, te acompaña y te cuida Arturo", "Ojalá todas podamos tener un Arturo en nuestras vidas. Alguien que nos ame más allá de la vida. Selva puede descansar en paz".

¿Cómo sobrelleva Arturo Puig la ausencia de Selva Alemán?

Tiempo después de la muerte de Selva, el actor conversó con el periodista Pablo Sirvén para la sección +Cerca de LN+ y se sinceró sobre su duelo. "El otro día pensé: soy viudo. Me suena tan rara esa palabra. Me siento raro", confesó.

"Me cuesta mucho, no puedo creer que Selva, el amor de mi vida, no esté más. Llego a casa y siento que ella va a estar como siempre. Miro un poco de televisión y me doy vuelta para hacer un comentario, y no está. La verdad que es muy duro, porque fueron más de 50 años juntos", expresó.

Respecto al estado de salud de su compañera de vida, en sus últimos días, Arturo relató: "Solo tenía una arritmia, muy leve, ni siquiera estaba medicada. Fue muy inesperado".

"Pensaba que era algo que le había caído mal. Transpiraba frío, estaba helada. Llamé al médico, hicieron un chequeo, dio bien, pero al rato otra vez, y ya ahí llamé a la ambulancia. Después me enteré de que durante los ataques al corazón, tipo infarto, a las mujeres les duele el estómago y a los hombres en el brazo. Por eso ni ella ni yo pensamos que era el corazón", añadió.

El actor recordó a su esposa con mucho amor: "Nos llevábamos muy bien y nos divertíamos mucho juntos, más allá de que hayamos peleado y discutido, como todas las parejas. Además, ella era el centro de la familia para mis hijos, mis nietos, y siempre tenía la palabra justa para cada uno de ellos y para mí también".

"Ella me ha ayudado mucho, humana y profesionalmente. Intercambiábamos opiniones. Los dos teníamos nuestro carácter, y a la vez no éramos una pareja simbiótica, cada uno tenía sus cosas. Creo que por eso la pareja duró tanto", concluyó.