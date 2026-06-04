Santiago del Moro enmudeció al grupo de Andrea del Boca en Gran Hermano

Lejos de quedarse ahí, Del Moro profundizó su planteo y recordó el compromiso que mantiene con el programa y con los participantes durante cada temporada.

"Yo todas las noches salgo con una sonrisa y les digo '¿Cómo están?'. Estoy para ustedes. Yo me dedico a ustedes. Convivo ahí con ustedes 24/7, les entrego mi vida durante todos estos meses, largos meses", expresó.

Finalmente, les pidió que cualquier inquietud o diferencia que tengan respecto a su trabajo se la comuniquen directamente.

"Si tienen alguna cuestión conmigo, esto pasa para el grupo en general y nadie en particular, me lo dicen. 'No me gustó esto', 'me pasó esto' o 'quiero pedir un minuto para esto'", concluyó.

Las palabras del conductor generaron sorpresa entre los participantes involucrados, que escucharon el mensaje sin demasiadas respuestas. El momento rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la noche y volvió a demostrar que, dentro de Gran Hermano, pocas cosas pasan inadvertidas.