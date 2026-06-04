Santiago del Moro enmudeció al grupo de Andrea del Boca en Gran Hermano
Luego de algunos comentarios por parte de los jugadores, el conductor no dudó en enfrentarlos durante la gala de nominación.
La gala de nominación de Gran Hermano tuvo un momento inesperado cuando Santiago del Moro decidió abordar una situación que se había producido durante la madrugada y que involucraba directamente a su rol dentro del reality.
Todo comenzó cuando Andrea del Boca, Yipio, Manuel y Titi mantenían una charla en el antebaño. Mientras analizaban distintas cuestiones de convivencia y del juego, también hicieron referencia al conductor y cuestionaron algunas de sus intervenciones, sugerencias y formas de comunicarse con los participantes.
Aunque el grupo creyó que se trataba de una conversación privada, nada pasó desapercibido para Del Moro, quien aprovechó una de sus entradas a la casa para responderles cara a cara.
El fuerte mensaje del conductor
En medio de la transmisión en vivo, el conductor tomó la palabra y dejó en claro que estaba al tanto de lo ocurrido.
"Siempre, siempre. Yo veo todo, chicos. Y esto va para todo el grupo, las cuestiones que tengan que ver conmigo me las dicen a mí en la carita que la pongo todos los días acá", comenzó diciendo.
Lejos de quedarse ahí, Del Moro profundizó su planteo y recordó el compromiso que mantiene con el programa y con los participantes durante cada temporada.
"Yo todas las noches salgo con una sonrisa y les digo '¿Cómo están?'. Estoy para ustedes. Yo me dedico a ustedes. Convivo ahí con ustedes 24/7, les entrego mi vida durante todos estos meses, largos meses", expresó.
Finalmente, les pidió que cualquier inquietud o diferencia que tengan respecto a su trabajo se la comuniquen directamente.
"Si tienen alguna cuestión conmigo, esto pasa para el grupo en general y nadie en particular, me lo dicen. 'No me gustó esto', 'me pasó esto' o 'quiero pedir un minuto para esto'", concluyó.
Las palabras del conductor generaron sorpresa entre los participantes involucrados, que escucharon el mensaje sin demasiadas respuestas. El momento rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la noche y volvió a demostrar que, dentro de Gran Hermano, pocas cosas pasan inadvertidas.
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