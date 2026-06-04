Murió Marjane Satrapi, autora de la exitosa novela gráfica Persépolis

Satrapi había nacido en la localidad de Rasht, Irán, en el año 1969. En esa geografía transcurrieron sus primeros años y tramos de su juventud, antes de emprender viaje hacia el exterior para cursar estudios en Viena y, tiempo más tarde, radicarse de forma definitiva en suelo francés. Desembarcó en la ciudad de París en 1994 y obtuvo la ciudadanía de ese país europeo en 2006. Toda esa intensa travesía personal fue el motor que impulsó la creación de "Persépolis", su pieza artística de mayor repercusión, editada a partir del año 2000 y galardonada en el prestigioso Festival Internacional del Cómic de Angulema.

El salto definitivo a la masividad en todo el planeta llegó en 2007, de la mano de la traslación cinematográfica de su obra. La aclamada película de animación "Persépolis", que codirigió junto a Vincent Paronnaud, se alzó con el Premio del Jurado en el prestigioso Festival de Cannes y obtuvo una nominación en la entrega de los Premios Óscar. Dentro de su prolífico catálogo también se destacan títulos de gran factura como "Bordados" y "Pollo con ciruelas". Esta última pieza, ambientada de igual forma en su tierra natal, se coronó en 2005 como el mejor álbum en Angulema y tuvo su versión cinematográfica en las salas de cine en 2011, bajo su propia dirección. Por toda su trayectoria y su incansable defensa de las libertades y los derechos humanos, fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Incluso lidiando con sus propios baches de salud, la escritora jamás le quitó los ojos de encima al devenir político de su patria. Solía intervenir de manera constante en las cadenas de noticias para visibilizar las demandas de las mujeres de su país, muy especialmente durante las revueltas bautizadas bajo la consigna “Mujer, vida, libertad”. “Amaba enormemente a su país, aunque era muy crítica con el régimen”, puntualizó su amiga Kian, recordando además su participación activa en marchas de protesta y su constante padrinazgo hacia los creadores iraníes privados de su libertad por cuestiones políticas. Su coherencia ideológica quedó demostrada cuando rechazó la prestigiosa Legión de Honor francesa, manifestando su absoluto repudio hacia lo que catalogaba como una postura llena de hipocresía por parte de las autoridades de Francia en relación con el escenario iraní.