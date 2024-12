Asaltaron al elenco de la obra de Gladys Florimonte: el terrible relato

“Fue un asalto. Estábamos ensayando, nos agarró de sorpresa y entraron dos individuos, uno con revólver. Nos empezamos a poner pálidos”, dijo Gladys en diálogo con América Noticias.

A su vez, expresó la frase que utilizaron los ladrones fue: "Dame todo lo que tengas, todo todo porque sino me llevo a uno". Christian Sancho, sumó "La puerta estaba cerrada, fue violentada pero sin golpes fuertes, la abrieron fácilmente, subieron, y nos encontramos con una pistola apuntándonos de entrada, fue eso, ver una pistola primero que todo".

"Estamos en shock. Yo no tengo nada, los dos teléfonos me los llevaron, me sacaron los anillos de la mano”, expresó Florimonti. El colmo de lo acontecido es que les pidieron un video: "No se si es a modo de distracción pero nos pidieron "un saludo a "los chicos de La Matanza", nos pareció todo muy violento, y obviamente ver a gente muy querida apuntada (...) fue una situación muy difícil".

“No nos pegaron pero nos robaron la mayoría de las cosas, documentación, tarjetas. Hoy en día hay que decir menos mal que no nos pasó nada, lamentablemente y es muy triste”, sumó Celeste.

Luego del violento asalto, los actores hicieron la correspondiente denuncia en la Comisaría Vecinal 14 B, de donde el personal policial se traslado hasta el lugar del robo que se llevó a cabo en Ravignani al 1408.