Se estrena "Matria" en el Cine Gaumont: un documental urgente sobre las madres de Malvinas
Se trata de un profundo documental que visibiliza cómo reconstruyeron sus vidas las madres de los caídos en las islas.
El próximo viernes 29 de mayo llegará a la pantalla del Cine Gaumont el esperado documental "Matria", dirigido por Jimena Chaves. Con una marcada perspectiva de género y una mirada profundamente federal, la producción propone una reparación histórica necesaria, rescatando del olvido los testimonios y las vivencias de las madres de los soldados caídos en las islas.
La película elude los enfoques tradicionales del conflicto bélico para adentrarse en la intimidad y el sentir de cuatro mujeres de distintos puntos del país que sufrieron la pérdida de sus hijos. A través de sus relatos cruzados, el largometraje visibiliza cómo reconstruyeron sus vidas y crearon refugios cotidianos para sobrellevar la ausencia.
El film entrelaza la oralidad con sutiles puestas en escena performáticas rodadas en la inmensidad del paisaje litoraleño. Respaldado por organismos de Derechos Humanos y agrupaciones de ex combatientes, el proyecto busca correr a estas mujeres del rol de víctimas pasivas para situarlas como protagonistas fundamentales de la memoria viva contemporánea.
Del cine a las tablas: el salto al formato teatral
El impacto y la profundidad de la investigación de "Matria" permitieron que la propuesta se expandiera recientemente hacia el circuito teatral. Esta adaptación colectiva, firmada por la propia realizadora y la directora Victoria Mennis, cuenta con un elenco de notables actrices de trayectoria nacional:
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Elvira Onetto
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Noemí Frenkel
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Isabel Quinteros
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María Espinosa
Esta transición hacia los escenarios consolida la naturaleza transmedia de la obra, logrando potenciar el diálogo generacional a través de la interpretación en vivo y permitiendo que este homenaje a las madres de la patria conecte con nuevos públicos.
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