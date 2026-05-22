Se estrena "Matria" en el Cine Gaumont: un documental urgente sobre las madres de Malvinas

Del cine a las tablas: el salto al formato teatral

El impacto y la profundidad de la investigación de "Matria" permitieron que la propuesta se expandiera recientemente hacia el circuito teatral. Esta adaptación colectiva, firmada por la propia realizadora y la directora Victoria Mennis, cuenta con un elenco de notables actrices de trayectoria nacional:

Elvira Onetto

Noemí Frenkel

Isabel Quinteros

María Espinosa

Esta transición hacia los escenarios consolida la naturaleza transmedia de la obra, logrando potenciar el diálogo generacional a través de la interpretación en vivo y permitiendo que este homenaje a las madres de la patria conecte con nuevos públicos.